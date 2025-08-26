Російський дрон атакував авто прокуратури на трасі Миколаїв–Херсон, поранені двоє людей
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:37, 26 серпня, 2025
-
У понеділок, 25 серпня, на трасі Миколаїв–Херсон російські військові атакували службовий автомобіль прокуратури безпілотником.
Це сталося близько 18:30, повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Унаслідок удару поранено 58-річного водія та 38-річного прокурора. Обох доставили до лікарні.
Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Слідчі разом із прокурорами документують наслідки атаки.
Слід зазначити, що 26 серпня у Херсонський ОВА заявили, що у разі фіксації російських безпілотників на трасі Миколаїв-Херсон, рух будуть тимчасово перекривати.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.