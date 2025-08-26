Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    26 серпня, 2025

  • 21.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 26 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 21.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російський дрон атакував авто прокуратури на трасі Миколаїв–Херсон, поранені двоє людей

На трасі Миколаїв–Херсон російський дрон атакував авто прокуратури. Фото: Офіс ГенпрокурораНа трасі Миколаїв–Херсон російський дрон атакував авто прокуратури. Фото: Офіс Генпрокурора

У понеділок, 25 серпня, на трасі Миколаїв–Херсон російські військові атакували службовий автомобіль прокуратури безпілотником.

Це сталося близько 18:30, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Унаслідок удару поранено 58-річного водія та 38-річного прокурора. Обох доставили до лікарні.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Слідчі разом із прокурорами документують наслідки атаки.

Слід зазначити, що 26 серпня у Херсонський ОВА заявили, що у разі фіксації російських безпілотників на трасі Миколаїв-Херсон, рух будуть тимчасово перекривати.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський розраховує на $1 млрд щомісяця від Європи для закупівлі зброї у США
Російські безпілотники вдарили по Миколаївщині: пошкоджені будинки та навчальний заклад
На трасі Херсон–Миколаїв можуть перекривати рух через дрони
Реклама

Читайте також:

новини

«Дитина травмувалася, там небезпечно», — миколаївці скаржаться на стан басейну у спорткомплексі «Зоря»

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська ОВА потрапила у топ-10 за зарплатами чиновників: лідер рейтингу — Херсонщина

Світлана Іванченко
новини

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті

Марія Хаміцевич
новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На трасі Херсон–Миколаїв можуть перекривати рух через дрони
Російські безпілотники вдарили по Миколаївщині: пошкоджені будинки та навчальний заклад
Зеленський розраховує на $1 млрд щомісяця від Європи для закупівлі зброї у США

Російські безпілотники вдарили по Миколаївщині: пошкоджені будинки та навчальний заклад

На трасі Херсон–Миколаїв можуть перекривати рух через дрони

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay