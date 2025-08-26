Російський дрон атакував авто прокуратури на трасі Миколаїв–Херсон, поранені двоє людей

На трасі Миколаїв–Херсон російський дрон атакував авто прокуратури. Фото: Офіс Генпрокурора

У понеділок, 25 серпня, на трасі Миколаїв–Херсон російські військові атакували службовий автомобіль прокуратури безпілотником.

Це сталося близько 18:30, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Унаслідок удару поранено 58-річного водія та 38-річного прокурора. Обох доставили до лікарні.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Слідчі разом із прокурорами документують наслідки атаки.

Слід зазначити, що 26 серпня у Херсонський ОВА заявили, що у разі фіксації російських безпілотників на трасі Миколаїв-Херсон, рух будуть тимчасово перекривати.