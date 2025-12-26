 Штормове попередження в Одеській області 26 грудня

Клуб

Через сніг і сильний вітер на Одещині оголосили штормове попередження

Перший сніг в Одесі 26 грудня 2025 рік.

В Одеській області оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов. Регіон накрив сніг, також посилився північно-західний вітер із поривами до 18 м/с.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Станом на 11:30 26 грудня проїзд автомобільними дорогами державного значення залишається відкритим. Дорожні служби патрулюють автошляхи та обробляють їх протиожеледними матеріалами. Найбільшу увагу зосередили на складних ділянках — мостах, спусках, підйомах і крутих поворотах.

Водіїв закликають бути уважними за кермом, зменшувати швидкість, тримати дистанцію та не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, що у Миколаєві 26 грудня також випав перший сніг, через що комунальні служби перейшли на посилений режим роботи. В місті працюють дев’ять одиниць спеціальної техніки, а черговий диспетчер постійно стежить за ситуацією на вулицях.

