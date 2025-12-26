 Покращення стабільності мобільного зв'язку в Миколаївській області: що відомо

Миколаївщина учетверо покращила стабільність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії

Миколаївська область у чотири рази покращила стабільність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії.

Про це розповіли очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та його заступник з цифровізації В’ячеслав Базаренко під час пресконференції, присвяченої підсумкам роботи за 2025 рік, пишуть «МикВісті».

— Ми одні з лідерів в Україні за сталим зв’язком, я вам так скажу. Під час блекаутів ми також серед лідерів за тим, що зв’язок не відключається, — сказав Віталій Кім.

Своєю чергою, В’ячеслав Базаренко пояснив, що минулого року під час блекаутів тривалістю 8 годин і більше мобільний зв’язок працював лише на 25–30%.

— Наразі ми почали працювати над покращенням зв’язку ще приблизно 6–8 місяців тому. Було розроблено концепцію підтримки зв’язку: виділено мобільні бригади, налагоджено взаємодію з операторами на місцях. Разом з НСЗУ ми створили карту покриття мобільного зв’язку, яка в реальному часі кожні пів години показує стан кожної базової станції. Не буду називати точну кількість базових станцій, але їх більше тисячі, і всі вони мають бути заживлені та працювати, — пояснив В’ячеслав Базаренко.

В’ячеслав Базаренко, скриншот з пресконференціїВ’ячеслав Базаренко, скриншот з пресконференції

Він додав, під час блекаутів мобільні оператори забезпечують 100% працездатність зв’язку до 8 годин завдяки встановленим акумуляторам на всіх базових станціях області.

— Якщо ж блекаут триває до 72 годин, то близько 25% станцій залишаються забезпеченими зв’язком. Паралельно в громадах створені мобільні бригади, які будуть під’їжджати і заживлювати базові станції, — пояснив В’ячеслав Базаренко.

Віталій Кім додав, що раніше в області витрачали близько 25% зв’язку за дві години, а зараз ті ж 25% витрачають за десять годин.

— Тобто ми приблизно вчетверо покращили стабільність зв’язку. [...] Але неможливо забезпечити стабільний зв’язок у селі з десятьма мешканцями, хоча скарги звідти звісно можуть надходити, — сказав Віталій Кім.

Зеленський підписав закон про швидкий мобільний інтернет для всіх українців

Нагадаємо, у листопаді 2025 року, Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX, який посилює вимоги до якості мобільного зв’язку та інтернету.

Ключові зміни:

Швидкість — обов’язковий стандарт. Раніше оператори лише декларували теоретичні показники. Тепер швидкість мобільного інтернету стає офіційним параметром якості: держава встановлюватиме мінімальні стандарти, а оператори будуть зобов’язані їх дотримуватися.

Контроль якості в смартфоні. Абоненти зможуть самостійно проводити speed test, а реальні результати автоматично надсилатимуться до НКЕК. Це дасть регулятору змогу оперативніше виявляти проблемні ділянки мережі.

Розширення покриття в селах. Скасування мораторію на перевірки стимулюватиме операторів активно будувати й модернізувати інфраструктуру в сільській місцевості, включно з населеними пунктами, де досі немає зв’язку.

Нацроумінг працюватиме й після війни. Перемикання між мережами різних операторів у разі надзвичайних ситуацій залишиться доступним і надалі, що забезпечить безперервний зв’язок у критичні моменти.

партнерство
Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

