Верховна Рада ухвалила закон, який покращить якість інтернету в Україні: що відомо

Інтернет в Україні. Фото: freepik.com

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №12094, який має підвищити якість мобільного інтернету та забезпечити стабільний зв’язок по всій країні.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. Законопроєкт №12094 зареєстрували ще у 2024 році, тепер він очікує на підписання президентом Володимиром Зеленським.

Які ж основні зміни?

Законопроєкт запроваджує нові стандарти якості мобільного інтернету. Відтепер швидкість з’єднання стане офіційним показником якості зв’язку, який контролюватиме центральний орган виконавчої влади у сфері електронних комунікацій. Мобільні оператори будуть зобов’язані надавати послуги відповідно до встановлених норм — із визначеною швидкістю передачі даних аж до чіткого рівня мегабайт.

Українці також зможуть самостійно перевіряти якість мобільного інтернету за допомогою смартфонів. Результати вимірювань автоматично надходитимуть до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК). У Міністерстві заявили, що це допоможе швидше виявляти проблемні ділянки мережі та оперативно реагувати на технічні збої.

Основною зміною стало і введення штрафів за неякісне надання послуг мобільного зв’язку: у таких випадках передбачено штраф від 1 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен факт порушення.

Також скасовується мораторій на перевірки мобільних операторів щодо виконання умов ліцензій. У Мінцифри вважають, що це стимулюватиме компанії активніше розвивати інфраструктуру, зокрема у сільській місцевості, де досі залишаються проблеми з покриттям.

Законопроєкт передбачає продовження дії національного роумінгу навіть після завершення воєнного стану. А повноцінний запуск технології 5G в Україні навпаки, відклали до завершення війни в Україні. Проте тестування нової технології планують розпочати у трьох містах: Львові, Харкові та Бородянці.

Нагадаємо, в Україні планують побудувати підводну кабельну систему Kardesa, яка з'єднає країну з Болгарією, Туреччиною і Грузією. Очікується, що маршрут пройде Чорним морем, а будівництво стартує у 2027 році.