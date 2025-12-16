Хвилину мовчання планують встановити на законодавчому рівні як щоденний захід
Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №14144, який передбачає запровадження щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання, як комеморативного заходу.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За його словами, за законопроєкт проголосували 314 народних депутатів. Документ визначає обов’язок органів державної влади та місцевого самоврядування забезпечувати інформування населення про проведення хвилини мовчання.
— Визначається обов’язок органів влади та місцевого самоврядування забезпечувати інформування про її проведення через медіа та системи оповіщення цивільного захисту, — зазначив нардеп.
Раніше громадська організація «Об’єднання матерів і дружин Захисників України» закликає українців дотримуватись щоденної «хвилини мовчання» по загиблим.
