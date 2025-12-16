Хвилину мовчання планують встановити на законодавчому рівні як щоденний захід

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №14144, який передбачає запровадження щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання, як комеморативного заходу.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

В Україні планують запровадять щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання. Фото: Ярослав Железняк

За його словами, за законопроєкт проголосували 314 народних депутатів. Документ визначає обов’язок органів державної влади та місцевого самоврядування забезпечувати інформування населення про проведення хвилини мовчання.

— Визначається обов’язок органів влади та місцевого самоврядування забезпечувати інформування про її проведення через медіа та системи оповіщення цивільного захисту, — зазначив нардеп.

Раніше громадська організація «Об’єднання матерів і дружин Захисників України» закликає українців дотримуватись щоденної «хвилини мовчання» по загиблим.