ДПА скасовується у 2026 році: Рада прийняла закон

ДПА скасовується у 2026 році: Рада прийняла закон. Фото: УНІАНДПА скасовується у 2026 році: Рада прийняла закон. Фото: УНІАН

Українські школярі 4-х, 9-х та 11-х класів у 2026 році звільняються від державної підсумкової атестації.

Відповідний Закон ухвалила Верховна Рада, яким визначені нові правила для школярів та вступної кампанії. Його підтримали 264 нардепи у середу, 3 грудня.

Згідно з документом, проходження ДПА у 2026 році повністю скасовується, тож учні отримають свої освітні документи без складання шкільних іспитів.

Які документи отримають школярі?

  • 4 клас — свідоцтво досягнень;

  • 9 клас — свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

  • 11 клас — свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Усі ці документи є юридично чинними навіть без проходження ДПА.

Вступна кампанія 2026 року

Для вступників зберігається Національний мультипредметний тест (НМТ). Він міститиме:

  • обов’язкові предмети: українська мова, математика, історія України;

  • один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Крім того, усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу в 2026 році.

Також продовжать діяти спеціальні умови для університетів у прифронтових областях — регіональні та додаткові коефіцієнти для абітурієнтів і закладів освіти.

Нагадаємо, що Миколаївська область показала одні з найнижчих результатів у цьогорічному національному мультипредметному тесті цього року.

