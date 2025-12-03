ДПА скасовується у 2026 році: Рада прийняла закон
Українські школярі 4-х, 9-х та 11-х класів у 2026 році звільняються від державної підсумкової атестації.
Відповідний Закон ухвалила Верховна Рада, яким визначені нові правила для школярів та вступної кампанії. Його підтримали 264 нардепи у середу, 3 грудня.
Згідно з документом, проходження ДПА у 2026 році повністю скасовується, тож учні отримають свої освітні документи без складання шкільних іспитів.
Які документи отримають школярі?
-
4 клас — свідоцтво досягнень;
-
9 клас — свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;
-
11 клас — свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.
Усі ці документи є юридично чинними навіть без проходження ДПА.
Вступна кампанія 2026 року
Для вступників зберігається Національний мультипредметний тест (НМТ). Він міститиме:
-
обов’язкові предмети: українська мова, математика, історія України;
-
один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Крім того, усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу в 2026 році.
Також продовжать діяти спеціальні умови для університетів у прифронтових областях — регіональні та додаткові коефіцієнти для абітурієнтів і закладів освіти.
Нагадаємо, що Миколаївська область показала одні з найнижчих результатів у цьогорічному національному мультипредметному тесті цього року.
