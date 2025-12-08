В Україні підвищать стипендії для студентів: хто і скільки буде отримувати з 1 вересня 2026 року

Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: МикВісті

В Україні у 2026 році зростуть академічні та іменні стипендії для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти. У Держбюджеті на 2026 рік на їхню виплату передбачили 6,6 мільярда гривень.

Як повідомляє міністерство фінансів, це на 1,2 мільярда гривень більше ніж цьому році.

У відомстві зазначили, що нові, підвищені стипендії почнуть діяти з 1 вересня 2026 року. Зокрема, виплати для студентів ЗВО зростуть удвічі:

Стипендія Президента України: з 10 тисяч гривень до 20 тисяч гривень.

Стипендія Верховної Ради України: з 44 тисяч гривень до 88 тисяч гривень.

Стипендія Кабміну: з 4 тисяч гривень до 8 тисяч гривень.

Мінімальна академічна: з 2 тисяч гривень до 4 тисяч гривень.

Підвищена академічна: з 2,9 тисячі гривень до 5,8 тисячі гривень.

Галузева стипендія: з 2,5 тисячі гривень до 5,1 тисячі гривень

Галузева (підвищена): з 3,7 тисячі гривень до 7,4 тисячі гривень.

В Україні з 1 вересня 2026 року зростуть стипендії для студентів. Інфографіка: Мінфін

Для студентів коледжів також передбачене підвищення:

Стипендія Президента України: з 7,6 тисячі гривень до 15,2 тисячі гривень.

Стипендія Верховної Ради України: з 3,3 тисячі гривень до 6,6 тисячі гривень.

Мінімальна академічна: з 1,5 тисячі гривень до 3 тисяч гривень.

Підвищена академічна: з майже 2,2 тисячі гривень до майже 4,4 тисячі гривень.

Галузева стипендія: з 1,9 тисячі гривень до 3,8 тисячі гривень.

Галузева (підвищена): з 2,8 тисячі гривень до 5,6 тисячі гривень.

Раніше повідомлялось, що школярі, які складуть національний мультипредметний тест на 185 і більше балів, зможуть отримати президентську стипендію десять тисяч гривень на рік. Кількість таких стипендій збільшать до 400.