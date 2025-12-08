  • понеділок

    8 грудня, 2025

  • 2.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 2.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні підвищать стипендії для студентів: хто і скільки буде отримувати з 1 вересня 2026 року

Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: МикВістіВипускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: МикВісті

В Україні у 2026 році зростуть академічні та іменні стипендії для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти. У Держбюджеті на 2026 рік на їхню виплату передбачили 6,6 мільярда гривень.

Як повідомляє міністерство фінансів, це на 1,2 мільярда гривень більше ніж цьому році.

У відомстві зазначили, що нові, підвищені стипендії почнуть діяти з 1 вересня 2026 року. Зокрема, виплати для студентів ЗВО зростуть удвічі:

  • Стипендія Президента України: з 10 тисяч гривень до 20 тисяч гривень.
  • Стипендія Верховної Ради України: з 44 тисяч гривень до 88 тисяч гривень.
  • Стипендія Кабміну: з 4 тисяч гривень до 8 тисяч гривень.
  • Мінімальна академічна: з 2 тисяч гривень до 4 тисяч гривень.
  • Підвищена академічна: з 2,9 тисячі гривень до 5,8 тисячі гривень.
  • Галузева стипендія: з 2,5 тисячі гривень до 5,1 тисячі гривень
  • Галузева (підвищена): з 3,7 тисячі гривень до 7,4 тисячі гривень.
В Україні з 1 вересня 2026 року зростуть стипендії для студентів. Інфографіка: МінфінВ Україні з 1 вересня 2026 року зростуть стипендії для студентів. Інфографіка: Мінфін

Для студентів коледжів також передбачене підвищення:

  • Стипендія Президента України: з 7,6 тисячі гривень до 15,2 тисячі гривень.
  • Стипендія Верховної Ради України: з 3,3 тисячі гривень до 6,6 тисячі гривень.
  • Мінімальна академічна: з 1,5 тисячі гривень до 3 тисяч гривень.
  • Підвищена академічна: з майже 2,2 тисячі гривень до майже 4,4 тисячі гривень.
  • Галузева стипендія: з 1,9 тисячі гривень до 3,8 тисячі гривень.
  • Галузева (підвищена): з 2,8 тисячі гривень до 5,6 тисячі гривень.
В Україні з 1 вересня 2026 року зростуть стипендії для студентів. Інфографіка: МінфінВ Україні з 1 вересня 2026 року зростуть стипендії для студентів. Інфографіка: Мінфін

Раніше повідомлялось, що школярі, які складуть національний мультипредметний тест на 185 і більше балів, зможуть отримати президентську стипендію десять тисяч гривень на рік. Кількість таких стипендій збільшать до 400.

Останні новини про: Освіта

Студенти-медики та фармацевти проходитимуть обов’язкову підготовку офіцерів запасу
У школах і дитсадках оновили норми харчування: що зміниться в меню
ЧНУ імені Петра Могили успішно пройшов державну атестацію наукової діяльності у 2025 році
Реклама

Читайте також:

новини

Нові водоочисні для Миколаєва обіцяють запустити з січня 2026 року — кошти на будівництво надала держава

Юлія Бойченко
новини

Цьогоріч інклюзивний пляж в Одесі відвідали 160 тис. людей

Анна Гакман
новини

«Ставити ялинку — не моя робота», — Любаров сказав, чому знов не займається організацією святкування Нового року в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Жителі будинку, які місяць живуть без газу після аварії, готові перекривати дорогу через бездіяльність ЖЕКу в Миколаєві

Ірина Олехнович
новини

У Корабельному районі Миколаєва витратять ₴3,1 млн на вивезення листя, трави та гілок

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

ЧНУ імені Петра Могили успішно пройшов державну атестацію наукової діяльності у 2025 році
У школах і дитсадках оновили норми харчування: що зміниться в меню
Студенти-медики та фармацевти проходитимуть обов’язкову підготовку офіцерів запасу

«Ставити ялинку — не моя робота», — Любаров сказав, чому знов не займається організацією святкування Нового року в Миколаєві

Агенції розвитку Миколаєва хочуть збільшити штат та подвоїти фонд зарплати

1 година тому

Графік відключень світла на 8 грудня

Світлана Іванченко

Головне сьогодні