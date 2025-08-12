Президент доручив уряду спростити умови вступу до вишів та підвищити стипендії

Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Президент Володимир Зеленський заявив, що дав уряду завдання спростити умови вступу до українських вишів та збільшити розмір студентських стипендій.

Про це Зеленський сказав під час виступу на Українському молодіжному форумі «Молодь тут».

Зеленський розповів про ідею проведення зимової вступної кампанії, яка дозволить абітурієнтам не чекати цілий рік у разі невдалого вступу влітку.

— Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб (абітурієнтам, — прим.) не доводилось чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося пройти. Були ще й інші пропозиції, і на все треба уважно подивитись і дати належні відповіді, — сказав глава держави.

За його словами, уряд має розглянути відповідні пропозиції протягом 7-10 днів.

Крім того, глава держави повідомив, що домовленості з прем’єр-міністеркою та міністром фінансів про підвищення стипендій для всіх студентів з наступного року.

— Ми домовились з прем'єр-міністром та з міністром фінансів, щоби з наступного року пропрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили, — додав Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялось, що основна вступна кампанія до закладів вищої освіти офіційно завершилася. Понад 207 тисяч абітурієнти подали більше 904 тисяч заяви на вступ. Найпопулярнішою спеціальністю цього року став менеджмент.