Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    12 серпня, 2025

  • 22.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 22.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Президент доручив уряду спростити умови вступу до вишів та підвищити стипендії

Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Президент Володимир Зеленський  заявив, що дав уряду завдання спростити умови вступу до українських вишів та збільшити розмір студентських стипендій.

Про це Зеленський сказав під час виступу на Українському молодіжному форумі «Молодь тут».

Зеленський розповів про ідею проведення зимової вступної кампанії, яка дозволить абітурієнтам не чекати цілий рік у разі невдалого вступу влітку. 

— Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб (абітурієнтам, — прим.) не доводилось чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося пройти. Були ще й інші пропозиції, і на все треба уважно подивитись і дати належні відповіді, — сказав глава держави.

За його словами, уряд має розглянути відповідні пропозиції протягом 7-10 днів.

Крім того, глава держави повідомив, що домовленості з прем’єр-міністеркою та міністром фінансів про підвищення стипендій для всіх студентів з наступного року.

— Ми домовились з прем'єр-міністром та з міністром фінансів, щоби з наступного року пропрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили, — додав Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялось, що основна вступна кампанія до закладів вищої освіти офіційно завершилася. Понад 207 тисяч абітурієнти подали більше 904 тисяч заяви на вступ. Найпопулярнішою спеціальністю цього року став менеджмент.

Останні новини про: Володимир Зеленський

У Білому домі розглядають можливість запросити Зеленського на переговори до Аляски, де зустрінуться Путін і Трамп
Зеленський пропонує спростити перетин кордону для українців: підвищити межу із 18 до 22 років
У мене буде зустріч з Путіним і Трампом, але я не знаю дату, — Зеленський
Реклама

Читайте також:

новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
новини

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

У мене буде зустріч з Путіним і Трампом, але я не знаю дату, — Зеленський
Зеленський пропонує спростити перетин кордону для українців: підвищити межу із 18 до 22 років
У Білому домі розглядають можливість запросити Зеленського на переговори до Аляски, де зустрінуться Путін і Трамп

У мерії Південноукраїнська почали службове розслідування через поновлення на посаді ексвіцемера та виплати йому компенсації

В Очакові витратять ₴14 млн на капітальний ремонт водопроводу

7 годин тому

У Миколаєві планують висадити 310 нових дерев: їх закуплять за мільйон гривень

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay