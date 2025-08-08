Вступна кампанія у 2025 році: які спеціальності абітурієнти обирали найчастіше

Учні пишуть НМТ. Фото: РБК-Україна

Основна вступна кампанія до закладів вищої освіти офіційно завершилася: близько 207 494 абітурієнти подали 904 383 заяви на вступ. Найпопулярнішою спеціальністю цього року став менеджмент.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Вступна кампанія у цифрах

Порівняно з 2024, кількість вступників у цьому році зросла на 9,5% — із 189 463 до 207 494 осіб. Хоча основний етап подачі заяв завершився 1 серпня, додатковий набір на контрактну форму, тож офіційні дані за 2025 рік ще зростуть.

Кількість випускників у 2024 та 2025 році. Фото: портал Education.ua

Усього за цю вступну кампанію вступники подали понад 1,1 мільйона заяв, з яких понад 800 тисяч — на бакалаврат.

— Це навіть більше, ніж торік. Тобто спаду зацікавленості до навчання в українських ЗВО не бачимо. Навпаки, бачимо вступна кампанія активна. — наголосив голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Географія вступу 2025

Як і в попередні роки, найбажанішим місцем для навчання залишається столиця. Так, до п’ятірки регіонів, куди вступники подали найбільше заяв, потрапили м. Київ — 207 356 заяв, Львівська область — 110 502 заяви. Попри ускладнену безпекову ситуацію в лідерах залишається Одеська область — 52 426 заяв, Харківська область — 50 291 заява й Дніпропетровська область — 35 335 заяв.

Регіони, в яких найчастіше обирали навчатися випускники в 2025 році. Фото: портал Education.ua

Найпопулярніші ЗВО

Цьогоріч вступники обирали не лише столичні виші. У топ-10 потрапили й регіональні ЗВО:

1) Львівський національний університет ім. І. Франка

2) Національний університет “Львівська політехніка”

3) Київський національний університет ім. Т. Шевченка

4) КПІ ім. І. Сікорського

5) Державний торгівельно-економічний університет

6) Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

7) Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

8) Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

9) Харківський національний університет ім. В. Каразіна

10) Волинський національний університет ім. Лесі Українки

Основні спеціальності цієї вступної кампанії

На першому місці за популярністю у цьому році виявився менеджмент. За ним йдуть психологія, філологія, право, маркетинг. У десятку за популярністю увійшли також: економіка, комп'ютерні науки, середня освіта, інженери програмного забезпечення, кібербезпека та захист інформації.

На ці спеціальності надійшло від 21 до 71 тисячі заяв на здобуття ступеню бакалавра. Традиційно високим залишається попит на агрономію (більше 9 тис.заяв) та правоохоронну діяльність (13 тис.)

Водночас, на думку голови Комітету ВР з питань освіти, в Україні існує певний дисбаланс: на критично необхідні для України спеціальності попит залишається низьким:

— Картина не змінюється вже кілька років. Інженерні спеціальності, критично необхідні для відновлення, користуються набагато меншою популярністю.— голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Бали НМТ

За словами Сергя Бабака оптимізму не додають і показники середнього конкурсного балу з Національного мультипредметного тесту (НМТ). Так середній бал по регіонам склав відмітку в 145 з 200. Найвищий середній бал був зафіксований на Харківщині — 153, 2. В столиці дані дещо нижчі — всього 148,4. Водночас, попри меншу кількість заяв, позитивними виглядають зміни на Сумщині – тут всього бал сягнув позначки 150.

Нагадаємо, Миколаївська область показала одні з найнижчих результатів у цьогорічному національному мультипредметному тесті (НМТ).