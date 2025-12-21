Школи Одеси на тиждень переходять на дистанційне навчання через безпекову ситуацію

Через безпекову ситуацію одеські школи переходять на дистанційне навчання. Архівне фото МикВісті

В Одесі через тривалі повітряні тривоги та постійні загрози безпеці школам радять тимчасово перейти на дистанційний формат навчання. Таке рішення ухвалили після опитування батьків.

Як повідомили в Одеській міській військовій адміністрації, разом із департаментом освіти рекомендують закладам загальної середньої освіти з 22 по 26 грудня організувати навчання онлайн.

Для учнів, які не мають вдома електропостачання, передбачили асинхронний формат — тобто можливість опрацьовувати матеріали у зручний час. Якщо діти не можуть долучитися до онлайн-уроків через відсутність світла або зв’язку, завдання дозволяють виконувати самостійно. Усі необхідні матеріали розміщені на електронних платформах та на сайті департаменту освіти.

Також учні зможуть ставити запитання вчителям під час онлайн-консультацій або через електронні засоби зв’язку. У цей період навчання буде зосереджене переважно на повторенні та закріпленні вже пройденого матеріалу, зазначають у МВА. Водночас у школах Одеси продовжать працювати чергові класи.

Нагадаємо, нещодавно віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба пояснив, чому Одеська область стала однією з ключових цілей російських обстрілів. За його словами, російські війська атакують не лише порти, а й усю інфраструктуру, яка забезпечує логістику регіону. Йдеться, зокрема, про залізницю та енергетичні об’єкти.