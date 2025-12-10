«Голуби ходять, їжу готують на вогнищах». На комісії облради з питань освіти обговорили харчування в школах Миколаєва

Скриншот засідання комісії

На засіданні постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань освіти, культури та науки депутати розглянули скандальну ситуацію з кейтерингом у міських школах та висловили серйозне занепокоєння якістю харчування дітей.

Голова комісії Євген Горбуров зазначив, що ніяких пояснень влада міста надати не може.

Тому він запропонував звернутися до начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма та правоохоронних органів з метою відкриття справи щодо фактів неякісного харчування.

«За останні два дні я спілкувався з окремими дерикторами шкіл, які отримують цю їжу із запізненням десь на дві години. Хоча ми бачили на відео, який їжа має вигляд і що це за їжа…Неприпустимо, що ми сьогодні такою їжею готуємо наших дітей. Ви вже бачили багато кадрів, що готують під відкритим небом, голуби ходять, їжа готується на вогнищах. А чи є в цих людей, що готують, санітарні книжки. І взагалі що це за люди, які готують цю їжу, дай Бог, що б нас минув спалах якогось захворювання», — наголосив Євген Горбуров.

Він підкреслив, що комісія не може залишатися осторонь, а оприлюдненої в медіа інформації вже достатньо, щоб правоохоронці провели перевірку.

«Ми отримали інформацію і вважаємо, що її достатньо для того, щоб звернутися до правоохоронних органів, щоб вони провели відповідні перевірки в межах своїх повноважень. Я думаю, що звернення розглянуть, і думаю, що воно не буде одне», — додав заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрєєв.

Однак за результатами обговорення комісія не винесла на голосування дану пропозицію щодо звернення.

Кейтеринг для школярів Миколаєва

9 грудня «МикВісті» показали процес забезпечення частини шкіл міста харчуванням, яке готує приватна компанія «Проссекко 8», що отримала підряд на кейтеринг від комунального підприємства. Батьки дітей розповіли, що сніданку у понеділок діти не отримали, а їжу привезли лише після обіду.

На самих кадрах було видно, як працівники компанії варили кашу просто на вулиці під наметом в дощ.

На скандал відреагував депутат Миколаївської міської ради та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Після цього Головне управління Національної поліції Миколаївської області відкрило кримінальне провадження щодо порушень правил приготування їжі для учнів міських шкіл.

Лише увечері на відео відреагував і міський голова Олександр Сєнкевич. Мер назвав ситуацію неприпустимою і ініціював перевірку.

В свою чергу депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська назвала скандал з новим кейтерингом для школярів провалом влади. Вона вимагає звільнити з посади віцемера Анатолія Петрова та директора КОПу Петра Вашеняка.

Через виявлені ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель Держаудитслужба розпочала перевірку закупівлі кейтерингових послуг для навчальних закладів Миколаєва.

Зазначимо, що залучити приватного підрядника в мерії Миколаєва вирішили після суспільного резонансу через якість шкільного харчування. Комунальне підприємство КОП наприкінці листопада обрало компанію «Проссекко 8», яка протягом грудня буде доставляти їжу в частину шкіл міста. Під час відкритих торгів «ПРОССЕККО 8» стала єдиним учасником і переможцем конкурсу на організацію кейтерингу. Ціна послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн на шкільне харчування?

Відповідно до даних системи YouControl, компанія «Проссекко 8», яку обрано субпідрядником, зареєстроване у Миколаєві в 2023 році і воно має уставний капітал в одну тисячу гривень. Діяльність ТОВ багатогранна: це і надання послуг мобільного харчування, і прокат товарів для спорту та відпочинку, функціювання спортивних споруд, надання послуг перукарнями та салонами краси та інші. Власницею компанії є Ірина Анатоліївна Стоєва.

«МикВісті» з’ясували, що Ірина Стоєва також пов’язана з іншою організацією — ТОВ «ББВ 2021». В реєстрі судових рішень оприлюднена судова постанова 2023 року про притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ірина Стоєва вказується в документі, як менеджер управитель ТОВ «ББВ 2021». Справа стосувалася необлікованого надлишку алкоголю та сигарет в кафе в Заводському районі Миколаєва.

У системі YouControl вказується, що керівником цього миколаївського товариства з обмеженою відповідальністю «ББВ 2021» є Бєрестнєв Борис Валентинович, який є сином голови фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниці Інгульської райадміністрації Ганни Ременнікової.

Зазначимо, що родина Ганни Ременнікової володіє у Миколаєві двома популярними ресторанами: «Дейлі» та «Дейлі спорт». В одному з них, як вдалось з‘ясувати редакції «МикВісті», працює Ірина Стоєва.

Рішення залучити приватну компанію до організації харчування дітей в школах раніше прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. У своєму телеграм-каналі мер повідомив, що протягом місяця міська влада перевірить ефективність кейтерингу.