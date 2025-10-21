Стабільний Інтернет: в Україні планують прокласти в Чорному морі підводний кабель в обхід РФ

В Україні планують побудувати підводну кабельну систему Kardesa. Ілюстративне фото: budport

В Україні планують побудувати підводну кабельну систему Kardesa, яка з'єднає країну з Болгарією, Туреччиною і Грузією. Очікується, що маршрут пройде Чорним морем, а будівництво стартує у 2027 році.

Як повідомили в пресслужбі Кабміну, проєкт стане частиною цифрового коридору, який в обхід Росії об'єднає Європу та Азію.

Повідомляється, що у Європі головним партнером виступає глобальний Vodafone. А ділянка підводного кабелю по дну Чорного моря буде фінансуватися, зокрема українським Vodafone і реалізовуватися разом з Мінцифри.

«Кабель значно підвищить надійність та стійкість української телекомунікаційної інфраструктури. Новий транзитний потенціал. Україна стане ключовою транзитною ланкою між Європою та Азією», — переконані в Уряді.

Зазначається. що проєкт стимулюватиме розвиток інфраструктури. Зокрема, дата-центри, точки обміну трафіком та сприятиме залученню інвестицій. Крім того, створить нові робочі місця, особливо для інженерів, проектних менеджерів та IT-фахівців.

«Kardesa додасть додатково 500 Тбіт/с пропускної здатності для Чорноморського регіону. Це критично важливо для зростання обсягів трафіку від 5G, ШІ та стрімінгових сервісів. Вартість проекту — понад 100 мільйонів євро», — йдеться у повідомленні.

Будівництво першої ділянки, у Болгарії, розпочнеться у 2027 році. В Україні всі роботи проводитимуться виключно у міжнародно визнаних безпечних зонах й за умови стабільності та безпеки в регіоні.

