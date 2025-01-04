Мобільні оператори в Україні почнуть відключати 3G-мережу у 2025 році

Робота операторів мобільного зв'язку. Фото: «МикВісті»

У 2025 році мобільні оператори поступово відключатимуть 3G-мережі, щоб звільнити ресурси для розвитку 4G.

Про це повідомляє Національна комісія з питань електронних комунікацій (НКЕК).

НКЕК повідомляє, що процес буде прозорим, і абоненти отримають всі необхідні інструкції для безперебійного переходу на нові технології.

«Якщо ваш смартфон уже підтримує 4G, вам не потрібно буде здійснювати жодних додаткових налаштувань. Для тих, хто використовує пристрої без підтримки 4G, рекомендується оновити телефон для зручного та безперешкодного доступу до швидкісного мобільного інтернету», – зазначається у повідомлені.

Відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS або використовувати інші базові послуги, але для безперебійного доступу до інтернету варто вже зараз налаштувати 4G.

Раніше в Україні мобільних операторів зобов’язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла замість 4, як це було раніше.