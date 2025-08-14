В Україні остаточно відключать 3G у 2030 році

В Україні 3G остаточно відключать у 2030 році. Фото: Getty Images

В Україні мобільний інтернет третього покоління (3G) остаточно відключать 31 грудня 2030 року. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на постанову уряду, яка є в розпорядженні редакції.

У висновку до документа зазначили, що частоти, які нині використовуються для 3G, планують переорієнтувати під сучасні стандарти зв’язку, зокрема 5G.

Очікується, що це забезпечить вищу швидкість передавання даних, ефективніше використання частотного спектра та зменшить витрати на одиницю трафіку.

Реклама

У Міністерстві цифрової трансформації вважають, що рішення допоможе операторам уникнути технологічного відставання та сприятиме переходу абонентів на нові стандарти зв’язку.

Оператори почали поступово вимикати 3G ще на початку 2025 року. Абонентів про зміни інформуватимуть заздалегідь.

Для власників кнопкових телефонів, що працюють у мережах 2G, нічого не зміниться — дзвінки та SMS залишаться доступними. Якщо в певному населеному пункті зараз є лише 3G, його замінять на новіший стандарт, і до появи 4G мережу не відключатимуть.

SIM-карти, які не підтримують 4G, можна безплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора, зберігши номер.

Нагадаємо, мобільні послуги на базі супутникового зв'язку Starlink з’являться в Україні у 2026 році. Це стане можливим завдяки партнерству між компанією SpaceX та українським оператором «Київстар».