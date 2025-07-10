Україна стане першою в Європі, де запрацює мобільний інтернет Starlink: запуск очікується у 2026 році
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- Світлана Іванченко
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19:10, 10 липня, 2025
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Мобільні послуги на базі супутникового зв'язку Starlink з’являться в Україні у 2026 році. Це стане можливим завдяки партнерству між компанією SpaceX та українським оператором «Київстар».
Про це повідомив генеральний директор «Київстару» Олександр Комаров у коментарі для Reuters.
За його словами, Україна стане першою європейською країною, яка отримає доступ до мобільного супутникового інтернету Starlink.
Угоду з SpaceX уклали наприкінці 2024 року, і нині вже розпочато польові випробування нової технології. Вона дозволяє смартфонам напряму підключатися до супутників на орбіті, які працюють як мобільні вишки, передаючи сигнали прямо з космосу.
— Перший етап — це обмін повідомленнями через OTT-технології (over-the-top messaging)... тобто обмін повідомленнями через WhatsApp, Signal та інші системи... він буде запроваджений наприкінці цього року, — сказав Олександр Комаров.
Повноцінний супутниковий інтернет і голосовий зв’язок очікується у другому кварталі 2026 року.
У компанії SpaceX поки не прокоментували офіційно домовленість.
Нагадаємо, мобільний оператор «Київстар» підписав угоду про придбання групи Uklon, яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки. Вартість угоди становить понад 155 мільйонів доларів.
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