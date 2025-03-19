В Україні «Київстар» купив Uklon за $155 млн

Київстар купив Uklon. Ілюстративне фото: Uklon

Мобільний оператор «Київстар» підписав угоду про придбання групи Uklon, яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки. Вартість угоди становить понад 155 мільйонів доларів.

Як повідомили у компанії, «Київстар» стане власником 97% акцій Uklon. Закриття угоди заплановане на квітень 2025 року після виконання відповідних умов.

Зазначається, що після підписання угоди Київстар та Uklon залишаються окремими бізнесами, а команда компанії під керівництвом СЕО Uklon Сергія Гришкова у повному складі продовжить працювати над розвитком продуктів і сервісів компанії в Україні та на інших ринках.

«Ми хочемо розширити можливості Uklon за межі України та Узбекистану разом із нашими цифровими операторами в Казахстані, Пакистані та Бангладеш», — зазначив гендиректор Veon Group і голова наглядової ради «Київстару» Каан Терзіоглу.

Нагадаємо, що мобільний оператор «Київстар» втратив під час масованої кібератаки 12 грудня 2023 року приблизно 3,6 мільярда гривень.

Раніше повідомлялось, що сервіс Uklon запустив міжнародні поїздки Evacuation.