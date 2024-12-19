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Українці переносять номери через підвищення тарифів: послугу тимчасово скасують

Через підвищення тарифів українці переносять номери: послугу тимчасово зупинять. Ілюстраційне фото: forumdaily.comЧерез підвищення тарифів українці переносять номери. Ілюстраційне фото: forumdaily.com

В Україні тимчасово призупиняють надання послуги з перенесення абонентських номерів мобільних операторів.

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

Зазначається, що відповідно до Порядку надання послуг перенесення номерів та інформації про збій у роботі баз даних, Комісія тимчасово призупиняє процеси з перенесення абонентських номерів з 08:30 п'ятниці, 20 грудня 2024 року, до 16:15 цього ж дня.

Постачальники електронних комунікаційних послуг зобов'язані:

  • поінформувати абонентів про тимчасове призупинення надання послуги з перенесення номерів;
  • відновити послугу з 08:30 понеділка, 23 грудня 2024 року.

Таке рішення може бути пов'язано з тим, що останнім часом абоненти бажають змінити мобільних операторів через повідомлення про різке підвищення тарифів.

На початку грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про підвищення плати за свої послуги в середньому на 25%. Пізніше Vodafone також попередив абонентів про зміну вартості своїх тарифів, однак хоча вже наступного дня вирішив відтермінувати оголошені раніше зміни.

Нагадаємо, українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell заявили, що забезпечити повну автономність звʼязку та інтернету під час блекаутів вкрай складно. Адже, щоб виконувати нові вимоги, «потрібно задіяти потужність, по суті, одного енергоблоку АЕС».

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