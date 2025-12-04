  • четвер

Влада Одеси розповіла про наслідки нічних атак: 35 тисяч домівок залишаються без світла

В Одесі через нічну атаку залишаються без світла понад 35 тисяч домівок. Фото: Одеська міська радаВ Одесі через нічну атаку залишаються без світла понад 35 тисяч домівок. Фото: Одеська міська рада

В Одесі через масовані нічні атаки по об’єктах критичної інфраструктури були знеструмлені близько 61,5 тисячі абонентів, пошкоджені 8 житлових будинків та низку інших об’єктів.

Про це повідомили у мерії.

За даними ДТЕК, наразі без електропостачання залишаються понад 35 тисяч домогосподарств. Віцемер Олександр Філатов запевнив, що енергетики працюватимуть цілодобово, а вже завтра світло планують повернути в інші будинки.

В Одесі через нічну атаку залишаються без світла понад 35 тисяч домівок. Фото: Одеська міська радаВ Одесі через нічну атаку залишаються без світла понад 35 тисяч домівок. Фото: Одеська міська рада
В Одесі через нічну атаку залишаються без світла понад 35 тисяч домівок. Фото: Одеська міська радаВ Одесі через нічну атаку залишаються без світла понад 35 тисяч домівок. Фото: Одеська міська рада
В Одесі через нічну атаку залишаються без світла понад 35 тисяч домівок. Фото: Одеська міська радаВ Одесі через нічну атаку залишаються без світла понад 35 тисяч домівок. Фото: Одеська міська рада

Зазначається, що на місці працюють аварійні бригади, керівництво районів, військова адміністрація та громадські і благодійні організації. Наразі відомо про пошкодження 2389 вікон у 1086 квартирах. Оперативний штаб отримав 890 звернень громадян. Триває поквартирний обхід.

Комунальні служби закрили 548 вікон плівкою та OSB-панелями. До ліквідації наслідків залучено 14 одиниць техніки та 237 працівників, а також додаткові ресурси районних адміністрацій і ЖКГ.

Благодійники забезпечують матеріали для закриття розбитих вікон та надають психологічну, юридичну, медичну та соціальну допомогу, а також гаряче харчування.

В Одесі через нічну атаку залишаються без світла понад 35 тисяч домівок. Фото: Одеська міська радаВ Одесі через нічну атаку залишаються без світла понад 35 тисяч домівок. Фото: Одеська міська рада
В Одесі через нічну атаку залишаються без світла понад 35 тисяч домівок. Фото: Одеська міська радаВ Одесі через нічну атаку залишаються без світла понад 35 тисяч домівок. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, що в ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ударних безпілотників. Внаслідок цього 7 людей зазнали поранення.

