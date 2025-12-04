Нічна атака дронів по Одесі: семеро людей постраждали, пошкоджено енергетичну інфраструктуру та будинки

Атака дронів по Одесі 4 грудня 2025 року. Фото: ДСНС в Одеській області

В ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ударних безпілотників. Внаслідок цього 7 людей зазнали поранення.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він зазначив, що Сили Протиповітряної оборони знищили більшість цілей, однак уламки безпілотників та вибухові хвилі спричинили значні руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури регіону.

Пошкодження зафіксували у семи багатоквартирних будинках, адміністративній будівлі та кількох легкових автомобілях. У частині будинків вибило двері та шибки. На місці працюють рятувальники, аби ліквідувати загоряння та допомогли мешканцям.

Атака дронів по Одесі 4 грудня 2025 року. Фото: ДСНС в Одеській області Атака дронів по Одесі 4 грудня 2025 року. Фото: ДСНС в Одеській області

Наразі вже відомо про сімох постраждалих. Двох мешканців рятувальникам довелося евакуювати із заблокованих внаслідок вибуху квартир. Крім того, психологічну допомогу надали 33 людям, серед яких шестеро дітей. У місті розгорнули роботу пунктів незламності.

Атака дронів по Одесі 4 грудня 2025 року. Фото: ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, раніше, у ніч з 2 на 3 грудня російські війська знову завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини.