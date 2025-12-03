На Одещині знову обстріляли енергетичну інфраструктуру, одна людина поранена

На Одещині знову обстріляли енергетичну інфраструктуру. Ілюстративне фото: ДСНС в Одеській області

Уночі, з 2 на 3 грудня російські війська знову завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на одному з об’єктів енергетичної інфраструктури, було пошкоджено обладнання. Окрім цього поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Рятувальники оперативно ліквідували займання, у області все ще тривають роботи з усунення наслідків нічного обстрілу.

Нагадаємо, вчора, 2 грудня Росія вдарила по енергооб’єкту на Одещині. Тоді більше 36 тисяч родин залишились без світла.