На Одещині знову обстріляли енергетичну інфраструктуру, одна людина поранена
- Ірина Олехнович
10:05, 03 грудня, 2025
Уночі, з 2 на 3 грудня російські війська знову завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Унаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на одному з об’єктів енергетичної інфраструктури, було пошкоджено обладнання. Окрім цього поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.
Рятувальники оперативно ліквідували займання, у області все ще тривають роботи з усунення наслідків нічного обстрілу.
Нагадаємо, вчора, 2 грудня Росія вдарила по енергооб’єкту на Одещині. Тоді більше 36 тисяч родин залишились без світла.
