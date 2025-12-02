  • вівторок

    2 грудня, 2025

  • 8.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 8.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія вдарила по енергооб’єкту на Одещині, більше 36 тис абонентів залишились без світла

Росія вдарила по енергооб’єкту на Одещині 2 грудня. Фото: ДСНС Одеської областіРосія вдарила по енергооб’єкту на Одещині 2 грудня. Фото: ДСНС Одеської області

У ніч з 1 на 2 грудня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Через це без світла залишилось більше 36 тисяч абонентів, зокрема частина Ізмаїлу.

Про це повідомили у компанії.

За попередніми даними, близько 8 тисяч родин вдалося оперативно перепідключити за резервними схемами. Водночас понад 36,3 тисячі абонентів залишаються без електропостачання. Зокрема Ізмаїльська районна державна адміністрація повідомила, що в результаті обстрілів частина Саф’янівської громади і міста Ізмаїл залишилася без електроенергії.

В Одеській обласній військовій адміністрації уточнили, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали також адміністративна будівля та кілька приватних домогосподарств. На місці наразі працює штаб із ліквідації наслідків удару.

Критичну інфраструктуру тимчасово забезпечують живленням від генераторів. Для підтримки мешканців у регіоні розгорнули роботу 11 пунктів незламності.

Нагадаємо, що за минулу добу в Миколаївській області сили ППО збили шість БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів.

Останні новини про: Війна в Україні

У Кіма розповіли подробиці вчорашньої атаки дронами по Миколаєву
Обстріл Херсонщини: 13 поранених і понад 100 зруйнованих будинків
На Миколаївщині вчора збили шість безпілотників
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві оцифрували понад 300 музейних артефактів: їх можна побачити в онлайн-музеї та книзі

Анна Гакман
новини

Не поділили дорогу: у Миколаєві на 6-й Слобідській трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок

Ірина Олехнович
новини

Цьогоріч у Миколаєві встановили 18 сонячних електростанцій

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві презентували міжнародний природоохоронний проєкт BLISS із збереження осетрових

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Миколаївщині вчора збили шість безпілотників
Обстріл Херсонщини: 13 поранених і понад 100 зруйнованих будинків
У Кіма розповіли подробиці вчорашньої атаки дронами по Миколаєву

Пожежі на Миколаївщині: горіли будинки, гараж, авто й інверторний акумулятор

18 хвилин тому

Ті, хто не говорить: як тварини переживають війну у Миколаєві

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні