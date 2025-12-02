Росія вдарила по енергооб’єкту на Одещині, більше 36 тис абонентів залишились без світла

Росія вдарила по енергооб’єкту на Одещині 2 грудня. Фото: ДСНС Одеської області

У ніч з 1 на 2 грудня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Через це без світла залишилось більше 36 тисяч абонентів, зокрема частина Ізмаїлу.

Про це повідомили у компанії.

За попередніми даними, близько 8 тисяч родин вдалося оперативно перепідключити за резервними схемами. Водночас понад 36,3 тисячі абонентів залишаються без електропостачання. Зокрема Ізмаїльська районна державна адміністрація повідомила, що в результаті обстрілів частина Саф’янівської громади і міста Ізмаїл залишилася без електроенергії.

В Одеській обласній військовій адміністрації уточнили, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали також адміністративна будівля та кілька приватних домогосподарств. На місці наразі працює штаб із ліквідації наслідків удару.

Критичну інфраструктуру тимчасово забезпечують живленням від генераторів. Для підтримки мешканців у регіоні розгорнули роботу 11 пунктів незламності.

Нагадаємо, що за минулу добу в Миколаївській області сили ППО збили шість БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів.