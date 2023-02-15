Последствия удара по Вознесенску 11 сентября

В Вознесенске в результате боевых действий было повреждено около 700 домов, из них 56 — многоэтажки.

Степень повреждений разная: от выбитых оконных стекол до полного, до фундамента, разрушения, рассказал мэр города Евгений Величко в интервью для сайта Decentralization.gov.ua.

Он, в частности, упомянул об ударе по городу 11 сентября. Тогда россияне ударили по жилым домам и сельхозскладам.

Тогда в Министерстве обороны Российской Федерации отчитались о якобы уничтожении склада с 45 тысяч тонн боеприпасов.

— Целясь, очевидно, по этим пресловутым слогам, россияне попали «Искандером» в пятиэтажку рядом. И хотя прилет был в 2 метрах от подъезда, весь дом стал непригодным к проживанию. А в 24 из его 26 квартир этого подъезда жили пенсионеры и инвалиды. Чудо, что никто из них не погиб, хотя ранены были. Городские власти оказали всю необходимую помощь пострадавшим и поддерживают их до сих пор. Из городского бюджета было выделено 2 миллиона гривен для предоставления материальной помощи жителям, - отметил Евгений Величко.

Как сообщалось, днем 11 сентября в городе Вознесенске раздались взрывы. Стратегической авиацией враг ударил по городу тремя крылатыми ракетами Х-555, попавшими в элеватор с запасами пшеницы. Также в результате ракетных обстрелов снова получили повреждения дома жителей города.

При этом НАЭК «Энергоатом» не исключает, что крылатые ракеты, которыми россияне ударили по Вознесенску, на самом деле имели целью Южноукраинскую АЭС.

Напомним, ранее «НикВести» в документальном проекте рассказали, как проходило сражение за Вознесенск 2-3 марта.

Журналисты побывали на месте битвы с оккупантами и узнали подробности ведения боя у мэра Вознесенска Евгения Величко и депутата Николаевского областного совета Владислава Невеселого.