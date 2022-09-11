НАЭК «Энергоатом» не исключает, что крылатые ракеты, которыми россияне сегодня ударили по Вознесенску, на самом деле преследовали за цель Южноукраинскую АЭС.

Об этом отметили в « Энергоатоме ».

— Не исключено, что выпущенные рашистами ракеты были направлены в сторону ЮАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта. Тогда попытка оказалась неудачной: ВСУ остановили захватчиков, подчеркнули в «Энергоатоме».

Напомним, сегодня, 11 сентября, российские военные в очередной раз произвели обстрел города Вознесенск Николаевской области, что в 30 км от Южноукраинской АЭС.

Кроме того, сегодня ночью, 11 сентября, в 02:00 в Николаевской области сработало ПВО и были сбиты две вражеские ракеты.