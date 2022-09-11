|Скорость ветра:
|1.1 м/с
|Восход солнца:
|06:23
|Заход солнца:
|19:13
|Температура завтра:
|+21 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:26
|Заход солнца
|19:22
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.7 грн
|40.7 грн
НАЭК «Энергоатом» не исключает, что крылатые ракеты, которыми россияне сегодня ударили по Вознесенску, на самом деле преследовали за цель Южноукраинскую АЭС.
Об этом отметили в « Энергоатоме ».
— Не исключено, что выпущенные рашистами ракеты были направлены в сторону ЮАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта. Тогда попытка оказалась неудачной: ВСУ остановили захватчиков, подчеркнули в «Энергоатоме».
Напомним, сегодня, 11 сентября, российские военные в очередной раз произвели обстрел города Вознесенск Николаевской области, что в 30 км от Южноукраинской АЭС.
Кроме того, сегодня ночью, 11 сентября, в 02:00 в Николаевской области сработало ПВО и были сбиты две вражеские ракеты.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
НАЭК «Энергоатом» не исключает, что крылатые ракеты, которыми россияне сегодня ударили по Вознесенску, на самом деле преследовали за цель Южноукраинскую АЭС.
Об этом отметили в « Энергоатоме ».
— Не исключено, что выпущенные рашистами ракеты были направлены в сторону ЮАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта. Тогда попытка оказалась неудачной: ВСУ остановили захватчиков, подчеркнули в «Энергоатоме».
Напомним, сегодня, 11 сентября, российские военные в очередной раз произвели обстрел города Вознесенск Николаевской области, что в 30 км от Южноукраинской АЭС.
Кроме того, сегодня ночью, 11 сентября, в 02:00 в Николаевской области сработало ПВО и были сбиты две вражеские ракеты.