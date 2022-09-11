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Сегодня днем в городе Вознесенск Николаевской области прогремели взрывы.
Перед этим сообщалось о гуле ракет в небе над городом, сообщает корреспондент «НикВести».
В настоящее время горожан просят не покидать укрытя, поскольку есть риск повторного обстрела города.
Кроме того, людей призывают не приближаться к местам прилетов.
Напомним, сегодня ночью, 11 сентября, в 02:00, по предварительной информации, в Николаевской области сработало ПВО и были сбиты две вражеские ракеты.
Как сообщалось, сегодня ночью, 11 сентября, после объявления воздушной тревоги Николаев испытал мощные обстрелы, есть пострадавшие. В результате попадания во двор пятиэтажки один подъезд практически уничтожен пожаром и взрывом.
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Сегодня днем в городе Вознесенск Николаевской области прогремели взрывы.
Перед этим сообщалось о гуле ракет в небе над городом, сообщает корреспондент «НикВести».
В настоящее время горожан просят не покидать укрытя, поскольку есть риск повторного обстрела города.
Кроме того, людей призывают не приближаться к местам прилетов.
Напомним, сегодня ночью, 11 сентября, в 02:00, по предварительной информации, в Николаевской области сработало ПВО и были сбиты две вражеские ракеты.
Как сообщалось, сегодня ночью, 11 сентября, после объявления воздушной тревоги Николаев испытал мощные обстрелы, есть пострадавшие. В результате попадания во двор пятиэтажки один подъезд практически уничтожен пожаром и взрывом.