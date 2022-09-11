Сегодня ночью, 11 сентября, после объявления воздушной тревоги Николаев подвергся мощным обстрелам, есть пострадавшие.

Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, в результате обстрела были повреждены жилые дома.

По предварительным данным, 9 человек получили ранения разной степени, четверо из них до сих пор находятся в больнице.

Напомним, ночью, 10 сентября, около 01:10 Николаев также подвергся обстрелам. Обошлось без жертв и пострадавших. Ракета, выпущенная русскими войсками, попала в старое списанное судно, стоявшее в акватории Николаева.