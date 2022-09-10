Ракета, выпущенная российскими войсками, попала в старое списанное судно, стоявшее в акватории Николаева.
Об этом сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.
Это произошло во время обстрела ночью 10 сентября.
— Оригинально (нет) российские оккупанты поздравили с 233-летием город корабелов, утопив старое списанное судно своей ракетой. Символисты хреновы. Бесятся от своей немощности, — написал Дмитрий Плетенчук.
На месте побывал корреспондент «НикВести».
Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести»
Напомним, в конце августа высокоточной ракетой Х-59 оккупанты уничтожили общественный туалет в Нововоронцовке (Херсонская область).
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Ракета, выпущенная российскими войсками, попала в старое списанное судно, стоявшее в акватории Николаева.
Об этом сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.
Это произошло во время обстрела ночью 10 сентября.
— Оригинально (нет) российские оккупанты поздравили с 233-летием город корабелов, утопив старое списанное судно своей ракетой. Символисты хреновы. Бесятся от своей немощности, — написал Дмитрий Плетенчук.
На месте побывал корреспондент «НикВести».
Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести»
Напомним, в конце августа высокоточной ракетой Х-59 оккупанты уничтожили общественный туалет в Нововоронцовке (Херсонская область).