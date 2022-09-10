Ракета, выпущенная российскими войсками, попала в старое списанное судно, стоявшее в акватории Николаева.

Об этом сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

Это произошло во время обстрела ночью 10 сентября.

— Оригинально (нет) российские оккупанты поздравили с 233-летием город корабелов, утопив старое списанное судно своей ракетой. Символисты хреновы. Бесятся от своей немощности, — написал Дмитрий Плетенчук.

На месте побывал корреспондент «НикВести».

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести»

Напомним, в конце августа высокоточной ракетой Х-59 оккупанты уничтожили общественный туалет в Нововоронцовке (Херсонская область).