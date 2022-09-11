Сегодня ночью, 11 сентября, в 02:00, по предварительной информации, в Николаевской области сработало ПВО и были сбиты две вражеские ракеты.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

– Пораженные ракеты упали на открытой местности Прибужановской общины Вознесенского района Николаевской области, – говорится в сообщении.

Подробная информация уточняется.

Как сообщалось, сегодня ночью, 11 сентября, после объявления воздушной тревоги Николаев испытал мощные обстрелы, есть пострадавшие. В результате попадания во двор пятиэтажки один подъезд практически уничтожен пожаром и взрывом.