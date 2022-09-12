Последствия обстрела Вознесенска

В Министерстве обороны Российской Федерации отчитались о якобы уничтожении склада с 45 тысячами тонн боеприпасов в городе Вознесенск Николаевской области.

Об этом в своде 12 сентября сказал спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ», - говорится в сообщении.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук прокомментировал заявление Игоря Конашенкова. Он для сравнения отметил, что атомные бомбы, сброшенные США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, имели мощность 13-18 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте.

Как сообщалось, днем 11 сентября в городе Вознесенске раздались взрывы. Стратегической авиацией враг ударил по городу тремя крылатыми ракетами Х-555, попавшими в элеватор с запасами пшеницы. Также в результате ракетных обстрелов снова получили повреждения дома жителей города.

При этом НАЭК «Энергоатом» не исключает, что крылатые ракеты, которыми россияне ударили по Вознесенску, на самом деле имели целью Южноукраинскую АЭС.

Напомним, что в результате вчерашних вражеских атак Николаева, Вознесенска и Березнеговатого, разрушениям подверглись 15 многоэтажек и 45 частных жилых домов, офисное помещение, автомобили, складские помещения и магазин.