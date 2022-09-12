В Николаевской области за сутки 11 сентября из-за вражеских обстрелов разрушены 60 жилых домов, полицейские документируют военные преступления российской армии.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

— В результате вчерашних вражеских атак Николаева, Вознесенска и Березнеговатого, разрушений подверглись 15 многоэтажек и 45 частных жилых домов, офисное помещение, транспортные средства, складские помещения и магазин, — говорится в сообщении.

Ночью 12 сентября российские оккупанты нанесли удары по Широкому и Новоалександровке Широковской и Ингульской громад.

Отмечается, что на местах происшествия работают правоохранители. По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ч.1 и 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, что в Николаевской области за сутки оккупанты обстреляли жилые дома, среди раненых — ребенок.

Также напомним, что после удачных действий Сил обороны на Херсонском направлении российские кафиры понесли значительные потери в живой силе .