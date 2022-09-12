В течение 11 сентября российские захватчики наносили удары по общинам Николаевской области.

Об этом сообщают в Николаевской областной военной администрации.

Баштанский район :

Вчера, 11 сентября, в 23:55 обстрелов подверглось пгт Березнеговатое Березнеговатской общины. Повреждены газопровод, жилые дома, административное здание и технические сооружения коммунального предприятия, магазины.

Также в 22:25 зафиксированы обстрелы близлежащей территории села Калачово Березнеговатской общины. Подробная информация уточняется.

Около 13:00, 11 сентября, были обстрелы в с. Широкое Широковской общины. Разрушен один дом. С 17.00 до 20.00 были обстрелы за пределами населенного пункта. Сегодня, 12 сентября, около 01:00 в поселке также зафиксированы обстрелы. Попадания были по открытым территориям и дорожному покрытию. Пострадавших нет.

Сегодня, 12 сентября, около 1:30 были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской ТГ. Пострадавших и разрушений нет.

Вознесенский район :

Днем, 11 сентября, около 11:14 по информации ОК «Юг» стратегической авиацией враг доставил по Вознесенску три крылатых ракеты Х-555, попавших в элеватор с запасами пшеницы. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными. Без пострадавших.

Как сообщает Вознесенская РГА, в ходе обследования комиссией городского совета установлено частичное разрушение 40 жилых домов. В больницу с травмами попали пять человек, из них один ребенок.

В Первомайском районе день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, после удачных действий Сил обороны на Херсонском направлении российские кафиры понесли значительные потери в живой силе .