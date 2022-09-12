После удачных действий Сил обороны на Херсонском направлении российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в Севастополе, потеряла почти 85% личного состава.

— У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий, – говорится в сообщении.

Напомним, авиация ВСУ в течение 11 сентября на юге нанесла три удара. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач , связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.