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После удачных действий Сил обороны на Херсонском направлении российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.
По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в Севастополе, потеряла почти 85% личного состава.
— У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий, – говорится в сообщении.
Напомним, авиация ВСУ в течение 11 сентября на юге нанесла три удара. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач , связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.
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После удачных действий Сил обороны на Херсонском направлении российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.
По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в Севастополе, потеряла почти 85% личного состава.
— У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий, – говорится в сообщении.
Напомним, авиация ВСУ в течение 11 сентября на юге нанесла три удара. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач , связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.