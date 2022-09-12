Авиация ВСУ в течение 11 сентября на юге нанесла три удара. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач, связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

Там подтвердили, что за день на южном фронте российско-оккупационные войска потеряли:

40 солдат;

4 танка;

4 единицы бронированной техники;

3 самоходных гаубицы «Мста-С»;

склад боеприпасов в Каховке.

В Черном море поджидают четыре российских надводных ракетоносителя, оснащенных 36 ракетами типа «Калибр», а также 4 больших десантных корабля.

В ОК говорят, что россияне ведут воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций украинских подразделений и пытаются принимать меры по восстановлению утраченного положения. оккупанты маневрируют войсками, имитируя прибытие резервов.

Не имея успехов на суше, в течение боевого дня российско-оккупационные войска нанесли 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения.

Напомним, вооруженные силы Украины вышли на границу с Россией на севере Харьковщины.