Вооруженные силы Украины вышли на границу с Россией на севере Харьковской области.
Об этом в Телеграмме проинформировала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
- ВСУ вышли на границу с РФ на севере Харьковщины, - уточняется в сообщении.
На видео, обнародовавшем ведомство, видно, что флаг России был сорван, рядом с ним лежит знак «STOP», вместо него был поднят украинский флаг.
Затем украинские защитники опустили шлагбаум на границе и заявили, что они закрывают границу.
После этого украинский военный взял этот знак STOP, и повесил его у шлагбаума лицевой стороной со стороны РФ.
Как сообщалось, в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и сбегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации.
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Вооруженные силы Украины вышли на границу с Россией на севере Харьковской области.
Об этом в Телеграмме проинформировала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
- ВСУ вышли на границу с РФ на севере Харьковщины, - уточняется в сообщении.
На видео, обнародовавшем ведомство, видно, что флаг России был сорван, рядом с ним лежит знак «STOP», вместо него был поднят украинский флаг.
Затем украинские защитники опустили шлагбаум на границе и заявили, что они закрывают границу.
После этого украинский военный взял этот знак STOP, и повесил его у шлагбаума лицевой стороной со стороны РФ.
Как сообщалось, в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и сбегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации.