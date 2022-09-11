Вооруженные силы Украины вышли на границу с Россией на севере Харьковской области.

Об этом в Телеграмме проинформировала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

- ВСУ вышли на границу с РФ на севере Харьковщины, - уточняется в сообщении.

На видео, обнародовавшем ведомство, видно, что флаг России был сорван, рядом с ним лежит знак «STOP», вместо него был поднят украинский флаг.

Затем украинские защитники опустили шлагбаум на границе и заявили, что они закрывают границу.

После этого украинский военный взял этот знак STOP, и повесил его у шлагбаума лицевой стороной со стороны РФ.

Как сообщалось, в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и сбегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации.