В Херсонской области оккупанты отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

— В связи с большими потерями в живой силе российские захватчики изгнали всех местных жителей Центральной городской больницы в Новой Каховке и используют ее исключительно для своих военных, — сообщили в Генштабе.

Кроме того, в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и сбегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации.

В частности, стало известно, что около 150 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях.

Такая же ситуация наблюдается и в Сватове Луганской области. Оккупанты торопливо оставили населенный пункт на 4 грузовых автомобилях «Камаз», 20 бронированных машинах «Тигр» и угнали более 20 легковых автомобилей местных жителей.

Как сообщалось, за ночь украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 130 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и боевой техники врага, приведенному мосту и составу боеприпасов в Новой Каховке.