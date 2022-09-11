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В Херсонской области оккупанты отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
— В связи с большими потерями в живой силе российские захватчики изгнали всех местных жителей Центральной городской больницы в Новой Каховке и используют ее исключительно для своих военных, — сообщили в Генштабе.
Кроме того, в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и сбегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации.
В частности, стало известно, что около 150 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях.
Такая же ситуация наблюдается и в Сватове Луганской области. Оккупанты торопливо оставили населенный пункт на 4 грузовых автомобилях «Камаз», 20 бронированных машинах «Тигр» и угнали более 20 легковых автомобилей местных жителей.
Как сообщалось, за ночь украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 130 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и боевой техники врага, приведенному мосту и составу боеприпасов в Новой Каховке.
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В Херсонской области оккупанты отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
— В связи с большими потерями в живой силе российские захватчики изгнали всех местных жителей Центральной городской больницы в Новой Каховке и используют ее исключительно для своих военных, — сообщили в Генштабе.
Кроме того, в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и сбегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации.
В частности, стало известно, что около 150 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях.
Такая же ситуация наблюдается и в Сватове Луганской области. Оккупанты торопливо оставили населенный пункт на 4 грузовых автомобилях «Камаз», 20 бронированных машинах «Тигр» и угнали более 20 легковых автомобилей местных жителей.
Как сообщалось, за ночь украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 130 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и боевой техники врага, приведенному мосту и составу боеприпасов в Новой Каховке.