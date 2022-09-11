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За ночь украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 130 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и боевой техники врага, возведенному мосту и складу боеприпасов в Новой Каховке.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
— Силы обороны контролируют обстановку на мостах и корректируют планы врага по попытке использования их для транспортного сообщения. Наше огненное влияние на пробные рейсы заставляет их останавливать сообщения и продолжать поиск альтернатив, — говорится в сообщении.
Результаты выполнения боевых задач:
Напомним, ночью ракетами наземного базирования «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» из временно оккупированного Крыма были нанесены удары по Вознесенскому и Николаевскому районам.
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За ночь украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 130 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и боевой техники врага, возведенному мосту и складу боеприпасов в Новой Каховке.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
— Силы обороны контролируют обстановку на мостах и корректируют планы врага по попытке использования их для транспортного сообщения. Наше огненное влияние на пробные рейсы заставляет их останавливать сообщения и продолжать поиск альтернатив, — говорится в сообщении.
Результаты выполнения боевых задач:
Напомним, ночью ракетами наземного базирования «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» из временно оккупированного Крыма были нанесены удары по Вознесенскому и Николаевскому районам.