За ночь украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 130 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и боевой техники врага, возведенному мосту и складу боеприпасов в Новой Каховке.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

— Силы обороны контролируют обстановку на мостах и корректируют планы врага по попытке использования их для транспортного сообщения. Наше огненное влияние на пробные рейсы заставляет их останавливать сообщения и продолжать поиск альтернатив, — говорится в сообщении.

Результаты выполнения боевых задач:

35 оккупантов

5 единиц автобронетехники и миномета 120 калибра.

В районе Новой Каховки уничтожен склад боеприпасов и возведенный мост через Днепр.

Напомним, ночью ракетами наземного базирования «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» из временно оккупированного Крыма были нанесены удары по Вознесенскому и Николаевскому районам.