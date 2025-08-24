«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Церемонія підняття державного прапору України у Миколаєві 23 серпня 2016 року. Фото: «МикВісті»

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров згадав, як чотири роки тому миколаївці святкували День Незалежності на головній площі концертом і масовими заходами.

За його словами, сьогодні головні події розгортаються на фронті та у міжнародних переговорах.

«Незалежність — це не стан, це дія. Щоденний процес, важка робота, ретельне вдосконалення. Нам є куди рости, є що вдосконалювати, є над чим замислюватися. І це потребує особистого внеску кожного», — наголосив Юрій Любаров.

Він висловив упевненість, що вже наступного року, на 35-ту річницю Незалежності, українці зможуть відсвяткувати разом і без жодних перешкод.

Слід зазначити, що усі ці 4 роки без святкувань у Миколаєві продовжує працювати управління культури міськради, де з 2022 по 2025 рік на зарплати чиновників витратили щонайменше 12 мільйонів гривень.

Раніше «МикВісті» писали, що утримання Миколаївської міської ради та всіх її департаментів, управлінь і районних адміністрацій — це витрати, які щороку лягають на плечі платників податків.

У 2025 році на зарплати всім чиновникам мерії заклали 351 662 508 гривень. Це лише гроші на зарплати та премії посадовців різних департаментів та управлінь, сюди не входять вчителі, лікарі, працівники культури чи комунальних підприємств.

Нагадаємо, що 23 серпня Харків відзначив 371-шу річницю з дня заснування. У місті увімкнули святкову ілюмінацію у вигляді зоряного неба. На свято зібралися сотні людей. Містяни співали гімн України та патріотичні пісні. Також Харків прикрасили новими інсталяціями.

Водночас, як казав раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, масштабного святкування на День міста Миколаєва, який припадає цього року на 13 вересня, не планується оскільки триває війна і є загроза обстрілів.