Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    24 серпня, 2025

  • 23.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 23.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Церемонія підняття державного прапору України у Миколаєві 23 серпня 2016 року. Фото: «МикВісті»Церемонія підняття державного прапору України у Миколаєві 23 серпня 2016 року. Фото: «МикВісті»

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров згадав, як чотири роки тому миколаївці святкували День Незалежності на головній площі концертом і масовими заходами.

За його словами, сьогодні головні події розгортаються на фронті та у міжнародних переговорах.

«Незалежність — це не стан, це дія. Щоденний процес, важка робота, ретельне вдосконалення. Нам є куди рости, є що вдосконалювати, є над чим замислюватися. І це потребує особистого внеску кожного», — наголосив Юрій Любаров.

Він висловив упевненість, що вже наступного року, на 35-ту річницю Незалежності, українці зможуть відсвяткувати разом і без жодних перешкод.

Реклама

Слід зазначити, що усі ці 4 роки без святкувань у Миколаєві продовжує працювати управління культури міськради, де з 2022 по 2025 рік на зарплати чиновників витратили щонайменше 12 мільйонів гривень.

Раніше «МикВісті» писали, що утримання Миколаївської міської ради та всіх її департаментів, управлінь і районних адміністрацій — це витрати, які щороку лягають на плечі платників податків.

У 2025 році на зарплати всім чиновникам мерії заклали 351 662 508 гривень. Це лише гроші на зарплати та премії посадовців різних департаментів та управлінь, сюди не входять вчителі, лікарі, працівники культури чи комунальних підприємств.

Нагадаємо, що 23 серпня Харків відзначив 371-шу річницю з дня заснування. У місті увімкнули святкову ілюмінацію у вигляді зоряного неба. На свято зібралися сотні людей. Містяни співали гімн України та патріотичні пісні. Також Харків прикрасили новими інсталяціями.

Водночас, як казав раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, масштабного святкування на День міста Миколаєва, який припадає цього року на 13 вересня, не планується оскільки триває війна і є загроза обстрілів.

Останні новини про: Культура

«Принесіть толстоєвського — відправимо на переробку»: «Сільпо» передасть роскниги на макулатуру для підтримки українських авторів
На Миколаївщині розслідують пошкодження кургану: замовником робіт виявився місцевий землевласник
Що таке «добрий» стан «Казки» після інспекції віцемера: всюди пташиний послід, «зелені» водойми через застій, занедбані будівлі
Реклама

Читайте також:

новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
новини

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

Світлана Іванченко
новини

Що таке «добрий» стан «Казки» після інспекції віцемера: всюди пташиний послід, «зелені» водойми через застій, занедбані будівлі

Ірина Олехнович
новини

Рада обмежила доступ до реєстру нерухомості: як голосували нардепи від Миколаївщини

Світлана Іванченко
новини

«Стан жахливий»: у Миколаєві скаржаться на запасний вихід з укриття

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Культура

Що таке «добрий» стан «Казки» після інспекції віцемера: всюди пташиний послід, «зелені» водойми через застій, занедбані будівлі
На Миколаївщині розслідують пошкодження кургану: замовником робіт виявився місцевий землевласник
«Принесіть толстоєвського — відправимо на переробку»: «Сільпо» передасть роскниги на макулатуру для підтримки українських авторів

«Народ, який має незламний дух»: Трамп привітав Україну з Днем Незалежності

Морпіхи за допомогою дронів встановили прапор України на окупованій Херсонщині

Харків відсвяткував День міста під зоряним небом

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay