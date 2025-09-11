Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Ми залишаємось прифронтовим містом», —  мер Миколаєва пояснив «скромність» святкування Дня міста

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У цьому році святкування Дня міста Миколаєва знову пройде без масштабних заходів.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

За словами мера, ці обмеження обумовлені тим, що Миколаїв є прифронтовим містом.

— Ми залишаємося прифронтовим містом. Поруч ворог — російський гній, який є підступним і може атакувати у будь-який момент, — заявив Олександр Сєнкевич.

Саме тому цього року відзначення Дня міста Миколаєва планують знову обмежити: святкування пройдуть без масових заходів і гучних концертів. Замість цього протягом дня в різних районах відбудуться «невеликі камерні події». 

Миколаївський міський голова наголосив, що після перемоги миколаївці обов’язково зможуть відсвяткувати День міста яскраво та масштабно, але наразі головний фокус зберігається на  безпеці містян.

Нагадаємо, раніше Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров пояснив 4-річну відсутність великих святкувань у місті тим, що «сьогодні основні події на лінії фронту». За його словами, формат цьогорічних святкувань буде повторювати минулорічний і залишатиметься таким, поки триває війна. Торік, Миколаїв відзначив свою 235-річницю з дня заснування міста. 

Водночас слід зазначити, що усі ці 4 роки без святкувань у Миколаєві продовжує працювати управління культури міськради, де з 2022 по 2025 рік на зарплати чиновників витратили щонайменше 12 мільйонів гривень.

Також нагадаємо, що 23 серпня Харків відзначив 371-шу річницю з дня заснування. У місті увімкнули святкову ілюмінацію у вигляді зоряного неба. На свято зібралися сотні людей. Містяни співали гімн України та патріотичні пісні. Також Харків прикрасили новими інсталяціями.

