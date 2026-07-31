 Для дітей з прифронтових регіонів створили безкоштовний освітній табір: участь взяли школярі з Миколаївщини

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Головна Новини Суспільство 19:00, 31 липня, 2026

Для дітей з прифронтових регіонів створили безкоштовний освітній табір: участь взяли школярі з Миколаївщини

Для дітей з прифронтових регіонів створили безкоштовний освітній табір. Фото: «Схід SOS»Для дітей з прифронтових регіонів створили безкоштовний освітній табір. Фото: «Схід SOS»

Після пандемії та кількох років повномасштабної війни багато дітей із прифронтових регіонів навчаються переважно дистанційно, а можливостей проводити час із однолітками стало значно менше. Для таких школярів благодійний фонд «Схід SOS» уже другий рік проводить на Закарпатті освітній табір «Ізі Кемп».

Цього літа до першої зміни поїхали 50 дітей із громад Миколаївської області, повідомили «МикВісті» у благодійному фонді «Схід SOS».

Більшість учасників — діти ветеранів, діти, позбавлені батьківського піклування, або ті, які перебувають під опікою.

У таборі діти десять днів повторювали шкільну програму з математики, української мови, історії та англійської. Крім занять, вони ходили в гори, їздили на екскурсії, займалися спортом, творчістю та щодня зустрічалися з психологами.

Для дітей з прифронтових регіонів створили безкоштовний освітній табір. Фото: «Схід SOS»Для дітей з прифронтових регіонів створили безкоштовний освітній табір. Фото: «Схід SOS»
Для дітей з прифронтових регіонів створили безкоштовний освітній табір. Фото: «Схід SOS»Для дітей з прифронтових регіонів створили безкоштовний освітній табір. Фото: «Схід SOS»

Менеджер освітніх програм благодійного фонду Микола Оверченко каже, що табір створили для дітей, які через війну втратили не лише частину навчального процесу, а й звичне шкільне середовище.

«Через тривале дистанційне навчання, постійний стрес і життя в умовах війни діти часто втрачають інтерес до навчання та впевненість у власних силах. Саме тому ми поєднали навчання з психологічною підтримкою та активним відпочинком, щоб створити середовище, у якому дитина може відновлюватися комплексно», — розповів він.

Для дітей з прифронтових регіонів створили безкоштовний освітній табір. Фото: «Схід SOS»Для дітей з прифронтових регіонів створили безкоштовний освітній табір. Фото: «Схід SOS»

Для багатьох дітей ця поїздка стала можливістю провести частину літа без постійних сирен, знайти нових друзів і спробувати щось нове.

«Під час табору я зрозуміла, що я досить комунікабельна і смілива. Мені дуже сподобалася історія: вдалося повторити програму і навіть «приміряти» роль різних історичних постатей — так події минулих років запам'ятовуються краще. А ще я вперше була в горах і піднялася на Великий Верх — цілих 1598 метрів над рівнем моря. Я пишаюся собою та своєю командою», — розповіла 13-річна Ліля.

Схожі враження залишилися і у Влада Карпенка. Найбільше, каже хлопець, він хвилювався через знайомство з новими людьми.

«У перший день мене хвилювало знайомство з учасниками табору — я дуже хотів знайти нових друзів, але було трохи лячно. Спортивні змагання, похід у гори й особливо творчі конкурси допомогли знайти однодумців. Найбільше мені сподобалося шоу талантів, де я виступив із номером. Мене підтримали, і було не страшно», — поділився він.

Для дітей з прифронтових регіонів створили безкоштовний освітній табір. Фото: «Схід SOS»Для дітей з прифронтових регіонів створили безкоштовний освітній табір. Фото: «Схід SOS»

Цього літа в таборі проведуть ще дві зміни. Після школярів із Миколаївщини до Закарпаття вже приїхали діти з Харківської області, а восени до програми долучаться учасники із Запорізької області.

Нагадаємо, у Миколаєві запускають Школу ландшафтного дизайну та урбаністики «МІЙ Urban HUB». Протягом кількох місяців молодь вивчатиме сучасні підходи до розвитку міського простору та працюватиме над власними концепціями благоустрою громадських територій.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.
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Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

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