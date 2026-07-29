У Миколаєві запускають Школу урбаністики: молодь навчатимуть створювати проєкти для розвитку міста

Простір для відпочинку Eco Mobile Park у миколаївському яхт-клубі, який відкрила молодь

У Миколаєві запускають Школу ландшафтного дизайну та урбаністики «МІЙ Urban HUB». Протягом кількох місяців молодь вивчатиме сучасні підходи до розвитку міського простору та працюватиме над власними концепціями благоустрою громадських територій.

Про це «МикВісті» повідомили організатори проєкту — громадська організація «Центр навчання і освіти дорослих «Південь».

Наразі триває набір учасників до безкоштовного навчання у школі, яке розпочнеться у серпні. До участі запрошують мешканців Миколаєва віком від 14 до 35 років. Загалом планують сформувати три навчальні групи по десять учасників.

Реклама

Учасники вивчатимуть ландшафтний дизайн, урбаністику, проєктний менеджмент, комунікації та презентують власні ідеї, розповів керівник проєкту Віктор Сікаленко.

«На них також чекають практичні заняття, воркшопи за участі міжнародних партнерів із міст-побратимів Миколаєва, навчальні поїздки до садових центрів України та менторський супровід експертів», — додав він.

Після завершення навчання учасники зможуть розробляти власні урбаністичні проєкти, готувати заявки на грантові конкурси та бюджет участі.

Керівник проєкту Віктор Сікаленко зазначив, що школа має допомогти молоді не лише отримати нові знання, а й навчитися впливати на розвиток міста.

«Ми хочемо, щоб молодь перестала сприймати міський простір як щось незмінне. Наше завдання — показати, що навіть невелика команда з хорошою ідеєю, знаннями та підтримкою може започаткувати реальні зміни у своєму районі чи громадському просторі. Саме тому навчання побудоване навколо практики, роботи з експертами та створення власних проєктів», — сказав він.

Участь у школі безкоштовна, однак кількість місць обмежена. Зареєструватися можна за посиланням.

Школу ландшафтного дизайну та урбаністики запускають у межах проєкту «Єднання для громади», що реалізується ІСАР «Єднання» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проєкт також реалізується за грантової підтримки Українсько-данського молодіжного дому.

Нагадаємо, у миколаївському яхт-клубі відкрився Eco Mobile Park — простір для відпочинку та екологічної освіти, який облаштувала команда молоді з громадської організації «Від ідеї до Дії» за фінансової підтримки Bloomberg Philanthropies.