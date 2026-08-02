Росія вдарила по Снігурівській громаді: поранене подружжя, чоловік — у важкому стані

Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Російські війська вранці 2 серпня атакували Снігурівську громаду на Миколаївщині безпілотником типу «Молнія». Поранення дістало подружжя, також пошкоджений приватний будинок.

Про це повідомив виконуючий обовʼязки очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

Внаслідок удару постраждали 66-річний чоловік та 63-річна жінка. Чоловіка госпіталізували — його стан медики оцінюють як важкий, але стабільний. Жінка лікується амбулаторно.

Крім того, через атаку пошкоджений приватний будинок.

Нагадаємо, на ранок, 2 серпня, російські військові двічі атакували ударними дронами типу «Молнія» Снігурівську громаду. Пошкоджено вікна приватного будинку та автозаправну станцію. Постраждалих немає.

Також 2 серпня ворог атакував Миколаїв реактивним БпЛА типу «Шахед». Внаслідок роботи падіння уламків пошкоджено ліцей та шкільний автобус.