Снігурівська громада отримала спецавтомобіль для підвезення маломобільних жителів

Снігурівська громада отримала спеціалізований мікроавтобус. Фото Олександр Павлов

Снігурівська громада Миколаївської області отримала спеціалізований мікроавтобус Opel для перевезення маломобільних жителів.

Про це повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації Олександр Павлов.

Транспорт передали за підтримки Програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

У церемонії передачі взяла участь заступниця міського голови Римма Колісниченко.

Снігурівська громада отримала спеціалізований мікроавтобус. Фото Олександр Павлов Снігурівська громада отримала спеціалізований мікроавтобус. Фото Олександр Павлов

Спеціалізований автомобіль використовуватимуть для підвезення до закладів та установ людей з інвалідністю, поранених ветеранів війни, громадян похилого віку та інших маломобільних жителів.

Також транспорт задіють для поїздок соціальних працівників у населені пункти громади.

Снігурівська громада отримала спеціалізований мікроавтобус. Фото Олександр Павлов

Снігурівська громада отримала спеціалізований мікроавтобус. Фото Олександр Павлов

Нагадаємо, що у Снігурівці найближчим часом планують розпочати роботи з облаштування нового громадського ринку.