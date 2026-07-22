 Снігурівська громада отримала спецавтомобіль для підвезення маломобільних жителів

  • середа

    22 липня, 2026

  • 24.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 липня , 2026 середа

  • Миколаїв • 24.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 17:46, 22 липня, 2026

Снігурівська громада отримала спецавтомобіль для підвезення маломобільних жителів

Снігурівська громада отримала спеціалізований мікроавтобус. Фото Олександр ПавловСнігурівська громада отримала спеціалізований мікроавтобус. Фото Олександр Павлов

Снігурівська громада Миколаївської області отримала спеціалізований мікроавтобус Opel для перевезення маломобільних жителів.

Про це повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації Олександр Павлов.

Транспорт передали за підтримки Програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

У церемонії передачі взяла участь заступниця міського голови Римма Колісниченко.

Снігурівська громада отримала спеціалізований мікроавтобус. Фото Олександр ПавловСнігурівська громада отримала спеціалізований мікроавтобус. Фото Олександр Павлов
Снігурівська громада отримала спеціалізований мікроавтобус. Фото Олександр ПавловСнігурівська громада отримала спеціалізований мікроавтобус. Фото Олександр Павлов

Спеціалізований автомобіль використовуватимуть для підвезення до закладів та установ людей з інвалідністю, поранених ветеранів війни, громадян похилого віку та інших маломобільних жителів.

Також транспорт задіють для поїздок соціальних працівників у населені пункти громади.

Снігурівська громада отримала спеціалізований мікроавтобус. Фото Олександр ПавловСнігурівська громада отримала спеціалізований мікроавтобус. Фото Олександр Павлов
Снігурівська громада отримала спеціалізований мікроавтобус. Фото Олександр ПавловСнігурівська громада отримала спеціалізований мікроавтобус. Фото Олександр Павлов

Нагадаємо, що у Снігурівці найближчим часом планують розпочати роботи з облаштування нового громадського ринку.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

Останні новини про: Снігурівка

Росіяни розкидають на Миколаївщині міни, надруковані на 3D-принтері
У Снігурівці планують відремонтувати кабінети та евакуаційні виходи ліцею №3: на це витратять близько ₴3 млн
У Снігурівці взялися за підлітків на гучних мотоциклах: відповідатимуть батьки
Реклама
Читайте також:
новини
У Заводському районі запланували поточний ремонт проїздів на ₴10 млн: де саме

Юлія Лук’яненко
новини
Виконком Миколаєва погодив трирічну програму співфінансування ремонту пожежних систем у висотках

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві «Центр захисту тварин» захищатиме громаду в судах у справах про знущання над тваринами

Таміла Ксьонжик
новини
Жителям Тернівки зроблять перерахунок за вивезення сміття через подвійні платіжки

Юлія Лук’яненко
новини
Сєнкевич заявив, що за час роботи мером Миколаєва в нього не з'явилося жодного кіоску

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Снігурівка

У Снігурівці взялися за підлітків на гучних мотоциклах: відповідатимуть батьки
У Снігурівці планують відремонтувати кабінети та евакуаційні виходи ліцею №3: на це витратять близько ₴3 млн
Росіяни розкидають на Миколаївщині міни, надруковані на 3D-принтері

Сєнкевич заявив, що за час роботи мером Миколаєва в нього не з'явилося жодного кіоску

БЮДЖЕТ

У Миколаєві не вистачає грошей на «Безпечне місто»: витрати розподілять на 3 роки

2 години тому

У Миколаєві «Центр захисту тварин» захищатиме громаду в судах у справах про знущання над тваринами

Таміла Ксьонжик

Головне сьогодні