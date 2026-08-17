 Гроза, град і сильний вітер: синоптики попереджають про негоду на Миколаївщині 18 серпня

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Головна Новини Суспільство 19:43, 17 серпня, 2026

Гроза, град і сильний вітер: синоптики попереджають про негоду на Миколаївщині 18 серпня

На Миколаївщині 18 серпня очікуються грози, град і сильний вітер. Архівне фото МикВістіНа Миколаївщині 18 серпня очікуються грози, град і сильний вітер. Архівне фото МикВісті

У вівторок, 18 серпня, на Миколаївщині прогнозують грози. В окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю вітру 15–20 метрів за секунду.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України.

Негода також очікується в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, західних та північних областях України.

За прогнозом синоптиків, через погіршення погоди можуть виникнути проблеми з роботою енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також ускладнитися рух транспорту.

Зазначимо, що 17 серпня у Миколаївській області малохмарна та суха погода. Синоптики казали, що вдень температура сягне +34°С. Крі того, рятувальники попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки через аномальну спеку у цей день.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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