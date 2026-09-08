У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»

У Миколаєві працює Школа ландшафтного дизайну та урбаністики «МІЙ Урбан ХАБ». Молодь вчиться працювати з міськими зеленими просторами: підбирати дерева й квіти для озеленення, планувати квітники та аналізувати, як рослини можна використовувати у міському середовищі.

Учасники вже завершили два навчальні модулі, які поєднували теорію, практичні заняття та виїзди містом, розповіли «МикВісті» організатори — громадська організація «Центр навчання і освіти дорослих «Південь».

Перший модуль присвятили дендрології — науці про дерева та кущі. Разом із викладачкою Миколаївського національного аграрного університету Вірою Миколайчук учасники розбиралися, яку роль зелені насадження відіграють у місті та які рослини підходять для клімату Півдня України.

У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь» У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»

У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»

Зокрема, молодь вчилася підбирати дерева й кущі з урахуванням ґрунту, клімату, особливостей самих рослин та їхньої сумісності. Під час практичних занять учасники також досліджували зелені простори Миколаєва та аналізували вже наявні рішення.

Другий модуль зосередили на квітах та їх використанні у місті. Учасники знайомилися з однорічними, дворічними й багаторічними рослинами, вчилися планувати квітники та поєднувати рослини за кольором, часом цвітіння й умовами вирощування.

Окремою частиною стала практика. Кожен учасник створив власний флораріум — невелику композицію з живих рослин. Крім того, група виїжджала на різні локації, щоб наживо побачити, як рослини взаємодіють із міським простором.

У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»

У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»

У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»

Організатори пояснюють, що школа має дати молоді не лише базові знання про озеленення. Її задум — навчити учасників аналізувати міський простір і самостійно пропонувати рішення для його розвитку.

— Нам важливо, щоб молоді люди не просто говорили, яким вони хочуть бачити Миколаїв, а розуміли, як можуть долучатися до його змін. Тому в школі багато практики: учасники досліджують міські простори, працюють із рослинами, вчаться бачити проблеми й шукати рішення. Ми хочемо, щоб після навчання у них залишилися не лише знання, а й відчуття, що вони самі можуть впливати на те, яким буде місто, — каже керівник проєкту Віктор Сікаленко.

У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь» У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»

У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»

Навчання відбувається у межах проєкту «Єднання для громади», який реалізує ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ініціатива також отримала грантову підтримку Українсько-данського молодіжного дому.

Після двох модулів навчання у школі продовжується. Учасники мають перейти від знайомства з окремими рослинами та принципами озеленення до власних ідей, які можна застосовувати у міському просторі Миколаєва.

Участь у школі безкоштовна, наразі триває реєстрація на другий набір Школи. Зареєструватися можна за посиланням.

У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»

Нагадаємо, у миколаївському яхт-клубі відкрився Eco Mobile Park — простір для відпочинку та екологічної освіти, який облаштувала команда молоді з громадської організації «Від ідеї до Дії» за фінансової підтримки Bloomberg Philanthropies.