У Миколаєві молодь відкрила Eco Mobile Park: на реалізацію витратили близько $5 тис.
- Анна Гакман
8:10, 06 листопада, 2025
Нещодавно в Миколаєві у яхт-клубі відкрився Eco Mobile Park — простір для відпочинку та екологічної освіти, який облаштувала команда молоді з громадської організації «Від ідеї до Дії» за фінансової підтримки Bloomberg Philanthropies.
«МикВісті» поспілкувались із керівником проєкту Євгенієм Євсюковим, щоб дізнатись детальніше про цей проєкт.
Зокрема, на реалізацію проєкту витратили близько 4 тисячі 700 доларів. За ці кошти вдалось облаштували зону з сімома лавками, смітниками, п’ятьма деревами в мобільних горщиках та муралом із закликом дбати про природу.
– Мета цього простору передусім відпочинок. Коли ти просто сидиш, відволікаєшся, думаєш про свої справи, твої думки працюють у фоновому режимі, а навколо тебе — написи та мурал, які нагадують про повагу до природи. Це робить екологічне послання ненав’язливим, але помітним, – розповів Євгеній.
Крім того, Євгеній розповів, що кожне дерево має QR-код, що веде на сайт парку, де можна дізнатися більше про проєкт.
– Я часто бував у яхт-клубі, і там зовсім не було нормального місця, де можна посидіти. Старі лавки були незручні, а територія виглядала занедбано. Коли побачив грант від Bloomberg, вирішив подати заявку. Так з’явилася ідея зробити красивий простір із лавками, деревами та смітничками, оскільки там їх взагалі не було. Для мене особисто Eco Mobile Park — це поєднання відпочинку та розвитку екосвідомості, можливість подумати про природу у звичному щоденному ритмі, – додав він.
Зазначимо, що цю ініціативу реалізовано в межах конкурсу субгрантів Агенції розвитку Миколаєва, який проходив у рамках глобальної програми Youth Climate Action Fund за підтримки Bloomberg Philanthropies та United Cities and Local Governments.
Що відомо про співпрацю між Bloomberg Philanthropies та Миколаєвом?
У квітні 2024 року стало відомо, що Миколаїв потрапив до списку 100 міст, які отримають фінансування від Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund для реалізації проєктів, спрямованих на вирішення кліматичних проблем.
Як розповідав головний архітектор Євген Поляков, основною вимогою в роботі над проєктами — залучення активної студентської молоді, яка генеруватиме ідеї для нових цікавих міських локацій. При цьому з наданої суми близько 10 тисяч доларів виділили на навчання та підвищення кваліфікації студентів.
У 2025 році Миколаїв отримав 100 тисяч доларів фінансування від фонду Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund на реалізацію кліматичних ініціатив, які запропонувала місцева молодь. У межах конкурсу з 26 поданих ідей відібрали 18 екопроєктів, які мають втілити до кінця цього року.
Матеріал підготовлено в рамках проєкту «Support to Mykolaiv Media Hub under the Media Integrity Fund» за підтримки International Media Support (IMS) та фінансової допомоги Данії. Зміст публікації є виключною відповідальністю редакції і не обов'язково відображає погляди IMS або донорів.
