У Миколаєві молодь відкрила Eco Mobile Park: на реалізацію витратили близько $5 тис.

Eco Mobile Park, фото: Євгеній Євсюков

Нещодавно в Миколаєві у яхт-клубі відкрився Eco Mobile Park — простір для відпочинку та екологічної освіти, який облаштувала команда молоді з громадської організації «Від ідеї до Дії» за фінансової підтримки Bloomberg Philanthropies.

«МикВісті» поспілкувались із керівником проєкту Євгенієм Євсюковим, щоб дізнатись детальніше про цей проєкт.

Зокрема, на реалізацію проєкту витратили близько 4 тисячі 700 доларів. За ці кошти вдалось облаштували зону з сімома лавками, смітниками, п’ятьма деревами в мобільних горщиках та муралом із закликом дбати про природу.