«Це щоденна боротьба зі спокусою», — Сєнкевич прочитав лекцію для студентів про подолання корупції

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич прочитав лекцію молоді про природу корупції та механізми, які дозволяють системі підсилювати чи послаблювати корупційні ризики.

З промовою він звернувся до миколаївських студентів під час виступу перед показом фільму про антикорупційні органи, повідомляють «МикВісті».

Мер Миколаєва пояснив, що будь-яка система — від держави до сім’ї складається з елементів, зв’язків, правил і парадигми, в якій вони існують. Найлегше, за його словами, змінюються «елементи» — окремі люди на всіх рівнях. Значно складніше — змінити правила та парадигму, що формують культуру поведінки.

— У нас може змінитися президент або керівник, але якщо не змінюються правила і зв’язки — система працюватиме так само. А зміна парадигми — найважче. Деякі люди й досі живуть у парадигмі Радянського Союзу: день пройшов даремно, якщо щось не стибрив з роботи. Звичайно, не можна недооцінювати і роль особистості в історії. Є деякі видатні елементи, які могли змінювати хід історії. Ми знаємо таких людей: Людовик XIV, Наполеон Бонапарт. Путін. Путін — це теж елемент, який зміг змінити і підлаштувати до себе парадигму цієї країни, всієї, де вони воюють з українцями, тому що захищають свою державу. Не вбивають людей, які знаходяться поряд, а захищають свою державу, — зазначив мер.

Олександр Сєнкевич вважає, що корупція є наслідком людської спокуси й підкреслив, що механізми управління мають бути побудовані так, аби мінімізувати можливість особистої вигоди посадовця.

— Коли ви, християни, молитесь Богу, ви читаєте молитву Отче наш. Там є такий рядок: І не введи нас у спокусу, але позбав нас від лукавого. Людина постійно підвержена спокусі. Але кожен з вас, маючи спокусу, скоріше за все на неї піддасться. Зміна правил в системі і зв'язків пов'язана з тим, щоб цю спокусу зменшити. Я, наприклад, чоловік, який працює в колективі. У мене є правила. Я не працюю, не наймаю на роботу тих жінок, які мені подобаються, як жінки з блакитними очима, блондинки. Щоб це не відволікало мене від роботи, по-друге, щоб я не піддався спокусі. Студенти питають, що найважче у моїй роботі. Я відповідаю: щоденна боротьба зі спокусами. Коли від мого рішення може залежати чиясь вигода, є ризик, що хтось піддасться спокусі — і виникає корупція, — сказав він.

Викорінити корупцію повністю, на думку міського голови, неможливо. Але можна зменшити її рівень, якщо змінювати правила та зв’язки, а не лише персоналії.

Окрему увагу у цій темі він приділив про різні види мотивацій — фінансову, его-мотивацію та прагнення місії. Він навів приклад Махатми Ганді як людини, що обрала шлях служіння суспільству.

— Особиста вигода не повинна бути на порядку денному того, хто приймає рішення. Тоді система працює чесніше. Я завжди переведу до прикладу Махатма Ганді, який казав: «Я той, хто зробить Індію вільною». Тобто людина мала свою місію. Після своєї смерті він залишив там свій халат, в'єтнамки якісь, записник і паличку. Його ім'я залишилось навіки в історії Індії і в світовій історії. Чи можливо всім бути місіонерами? Це неможливо. Важливо, але неможливо. Ще важливо, щоб всі ми з вами стали відомими на весь світ. Так хотілося і до цього ми прямуємо для того, щоб кожен з вас мав можливість проявити свої максимальні якості і стати відомим в Миколаєві, в Україні, в світі. Це задача мабуть держави і місцевого самоврядування. Надавати вам такі можливості і сприяти тому, щоб ви максимально розкрили свій потенціал, — зауважив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у молодіжному центрі «Хвиля» у Миколаївській міській раді відбувся показ документального фільму «Після ери мовчання» про роботу антикорупційних органів.

Підкреслимо, що ще влітку на тлі обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України мер Олександр Сєнкевич висловив свою позицію діяльності органу. Він підкреслив, що в Україні всі правоохоронні органи мають бути незалежними.

Хоча ще у 2021 році міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав «НАБУ інструментом політичних переслідувань». Така заява пролунала від мера на фоні обшуків слідчими НАБУ у квартирі заступника міського голови та тодішнього директора департаменту ЖКГ Сергія Коренєва.

Слідчі дії у помешканні посадовця були пов'язані з корупцією на реконструкції Соборної площі.