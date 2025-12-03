«Змінювати не елементів системи, а правила». У міськраді Миколаєва дивились документалку про НАБУ

У міськраді Миколаєва молодь дивилась фільм про діяльність НАБУ і САП «Після ери мовчання». Фото: «МикВісті»

У молодіжному центрі «Хвиля» у Миколаївській міській раді відбувся показ документального фільму «Після ери мовчання» про роботу антикорупційних органів.

Про це повідомляють «МикВісті».

Глядачами стали студенти, активна миколаївська молодь та представники ЗМІ. Серед присутніх був також керівник Офісу Посольства Данії в Україні Якоб Хансен.

Стрічка створена журналістами hromadske у партнерстві з НАЗК та за підтримки EUACI. Вона розповідає про еволюцію антикорупційної інфраструктури України — від тотального «мовчання» про хабарі до появи інституцій (НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС), які мають забезпечити прозорість і відповідальність влади.

У фільмі, зокрема, показані найгучніші справи проти корупціонерів, інструменти боротьби зі зловживаннями, а також роль викривачів, журналістів-розслідувачів і громадянського суспільства у доборі до справедливості.

Перед початком перегляду до присутніх звернувся міський голова Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що корупція — це не лише окремі випадки, а системне явище, яке потрібно міняти на рівні структур і законів.

— Дехто з нас стикається з побутовою корупцією щодня: піти до лікаря, за укольчік дати 50 гривень частина нашої культури. Хоча за великим рахунком це не так. Ми спонукаємо людей, щоб вони отримали подарунки, чи робили свою роботу не в повну силу для того, щоб ми їм віддячили. Хоча насправді їм має віддячити держава у вигляді зарплати. Чим краще вони будуть працювати, ти краще отримуватимуть винагороду. Всі питання між собою повʼязані. Хтось каже: Мені не платять нормальних грошей, я хочу отримувати більше, тому вважаю це нормально. Я не кажу, що я найбільший антикорупційник. На засіданнях Європейської антикорупційної ініціативи я казав, що так виходить, що люди, які пропагують антикорупційні дії зазвичай виявляються корупціонерами. Найбільші грішники — найбільші пророки. Важливо зрозуміти, що корупція є повсюду. Десь вона легалізована і перетворена на лобізм, коли когось зацікавила, і це узаконена корупція. Але це філософське питання. Моя думка, що треба змінювати структуру управління і структуру прийняття рішення, щоб тоді, хто приймає рішення, жодним чином не отримав від цього вигоду. Тоді можна боротись з корупцією. Змінювати не елементів систем, людей, а змінювати правила роботи цієї системи, — сказав Олександр Сєнкевич.

На заході також був присутній директор Одеського територіального управління НАБУ Володимир Деулін. Після перегляду разом зі студентами він долучився до обговорення фільму і його актуальності у нинішніх умовах.

Фоторепортаж

Фото: Аліса Мелік-Адамян