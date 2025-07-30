Позиція Сєнкевича щодо НАБУ та САП: Незалежними мають бути усі правоохоронні органи

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на фоні обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України висловив свою позицію щодо його діяльності. Він підкреслив, що в Україні всі правоохоронні органи мають бути незалежними.

Про це він сказав, відповідаючи на питання кореспондента «МикВісті», під час пресконференції у міській раді сьогодні, 30 липня.

— Я вважаю, що будь-які органи, залежні чи незалежні, повинні нести відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Як там все організовано, хто за ким слідкуватиме і кого перевірятиме, я не знаю. Для цього є люди, які профі в юриспруденції. Будемо дивитись. Всі інші питання — незалежні органи, які займаються правоохоронною діяльністю, повинні бути незалежними в нашій державі, — заявив Олександр Сєнкевич.

Крім того, позбавлення повноважень антикорупційних органів міський голова назвав прямою відповідальністю тих народних депутатів, які проголосували за закон №12414.

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— Щодо того, чи маю я можливість змінити чи вплинути на прийняті закони Радою, такого впливу не маю. Депутати, які за це голосували, також обрані миколаївцями, і думаю, що вони мають відповідати, за що вони голосують, — запевнив мер.

Коментуючи саму діяльність Бюро, Олександр Сєнкевич пригадав справу 2021 року, коли було затримано заступника міського голови Сергія Коренєва. За словами мера, тоді НАБУ заявило, що посадовець намагався втекти з країни, однак це не відповідало дійсності.

— Я зіштовхнувся із роботою НАБУ, коли був затриманий заступник міського голови Сергій Коренєв на кордоні. НАБУ в своїх публікаціях вказала, що він був затриманий, намагаючись втекти з країни. Це зовсім не відповідає дійсності, тому що Коренєв, як заступник, який мав доступ до державної таємниці, при будь-якому виїзді мав повідомляти СБУ. Він повідомив СБУ за тиждень до відбуття, що планує і в яку державу. Це не було побігом, це була його офіційна відпустка. Його затримали з 2,5 тисячами євро, якось сумкою з речами, — згадав він.

Мер наголосив, що НАБУ опублікувало заяву про затримання ще до з’ясування обставин та без дотримання таємниці слідства, що у подальшому завдало шкоду репутації його зама.

— Я вважав, якщо це орган слідчий, це стосується всіх: прокуратури, поліції, СБУ, перш ніж робити публікації в ЗМІ, потрібно дотримуватись таємниці слідства. Друге: думати, як це впливає на ситуацію, політичну, як ви сказали. І третє. Відповідати за свої слова, тому що досі ніхто не був притягнутий до відповідальності за ті дії: були конфісковані його гроші, які повернули назад на першому ж суді і таке інше. Ніхто за це не поніс відповідальності. Хочу нагадати, що суд по Соборній площі, щодо якої досі триває, ми не почули ні мотивів Коренєва, ні питання про гроші, які він отримав чи не отримав, взагалі ні про які відкати ми не почули, і цього немає в матеріалах справи. А хто буде відповідати за втрачену репутацію? Відповідь: мабуть, ніхто. От моє відчуття щодо цієї справи, якою займалась НАБУ, — сказав Олександр Сєнкевич.

Варто нагадати, що у 2021 році міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав «НАБУ інструментом політичних переслідувань». Така заява пролунала від мера на фоні обшуків слідчими НАБУ у квартирі заступника міського голови та тодішнього директора департаменту ЖКГ Сергія Коренєва.

Слідчі дії у помешканні посадовця були пов'язані з реконструкцією Соборної площі.

Справа Соборної площі в Миколаєві

Весною 2019 року Департамент ЖКГ Миколаївської міськради, керівником якого тоді був Сергій Коренєв, заплатив 1,5 мільйона гривень компанії Урбан Констракт за виготовлення проєкту реконструкції Соборної площі.

На початку 2020 року СБУ розпочала справу за підозрою у завищенні ціни реконструкції. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що співробітники департаменту, користуючись своїми посадовими повноваженнями в ході проведення тендерів щодо розробки проектно-кошторисної документації та визначення підрядника, який виконуватиме роботи з реконструкції Соборної площі, забезпечили перемогу двом компаніям: миколаївській «Урбан Констракт» (проектант ) та одеської «БВК Пік-Буд» (підрядник). Тоді співробітники Служби безпеки прийшли з обшуком до Департаменту житлово-комунального господарства міської ради, де перевіряли документи щодо реконструкції Соборної площі.

Ремонтом площі займалася одеська фірма «БВК Пік-Буд». 17 травня 2019 року Департамент ЖКГ уклав із нею договір на 88,3 мільйона гривень. Документ було підписано внаслідок проведення повторного тендеру. Під час проведення попередніх торгів із реконструкції Соборної площі ця ж компанія пропонувала виконати роботи майже на 7 мільйонів дешевше — за 81 мільйон 600 тисяч гривень. Зокрема під час першого тендеру перемогла фірма депутата Миколаївської міської ради 7-го скликання Олександра Шанайця «ДСК Миколаївський домобудівний комбінат» з пропозицією в 81,5 мільйона гривень.

Однак у результаті тендерний комітет Департаменту ЖКГ відмовився підписувати договір не лише з переможцем аукціону, а й трьома іншими фірмами, які також брали у ньому участь. Причиною цього стала невідповідність документації учасників заявленим вимогам. Зокрема, договір із компанією «БВК «Пік-Буд» відмовилися укладати через відсутність однієї довідки про наявність техніки.

Наприкінці 2019 року управління ДАБК у Миколаївській області оштрафувало на 1,8 мільйона гривень департамент ЖКГ Миколаївської міськради через експлуатацію Соборної площі, тоді як рішення про здачу об'єкту після його реконструкції ще не ухвалювалося. Тоді Сергій Коренєв повідомив, що грошей на виплату штрафу немає. До того ж, юристи департаменту готували апеляцію на рішення ДАБКу. Якщо ж суд першої інстанції не стане на бік ДЖКГ, чиновники мають намір піти вище. При цьому він зазначив, що якщо таки доведеться виплачувати штраф, то ДЖКГ шукатимуть кошти. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич вважав інсинуаціями перевірки Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Затримання віцемера Коренєва

10 серпня 2021 року НАБУ прийшли з обшуком у квартиру заступника міського голови Миколаєва, директора департаменту ЖКГ Сергія Коренєва. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич назвав «знущанням над людською гідністю та сім'єю» сьогоднішні обшуки та заявив, що НАБУ перетворилося на інструмент політичного тиску.

Увечері того ж дня НАБУ затримали Сергія Коренєва, його заступника Олександра Брижатого, а також керівників низки фірм.

Затримання Сергія Коренєва, серпень 2021 року, фото: НАБУ Затримання Сергія Коренєва, серпень 2021 року, фото: НАБУ

ВАКС обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави, проте призначив кожному його різну суму. Зокрема, Сергію Кореневу суд визначив заставу 3 мільйони 518 тисяч гривень, Олександру Брижатому – 953 тисячі гривень та Марині Лозовенко — 1 мільйон 400 тисяч гривень. Пізніше усі троє вийшли під заставу.

18 жовтня ВАКС надав дозвіл Сергію Кореневу зняти електронний браслет. В січні 2022 року НАБУ та САП завершили розслідування справу про заволодіння майже 27 мільйонами гривень на реконструкцію Соборної площі.

Лише в червні 2023 року ВАКС призначив справу щодо розкрадання на реконструкції до розгляду по суті.