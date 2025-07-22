Усі миколаївські «Слуги» підтримали позбавлення незалежності НАБУ та САП

Усі народні депутати, які представляють інтереси Миколаївської області у Верховній Раді, підтримали законопроєкт №12414, що обмежує діяльність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це свідчать відповідні результати поіменного голосуванні, оприлюдненні на сайті Ради.

За проголосували 263 обранці. Найбільше голосів за це рішення дала фракція «Слуги народу»— 185.

Зокрема серед них і миколаївські нардепи: Максим Дирдін, Олександр Гайду, Ігор Копитін, Ігор Негулевський, Олександр Пасічний, Артем Чорноморов.

Також рішення підтримали Давид Арахамія та Олена Мошенець.

Як голосували за знищення незалежності антикорупційних органів інші народні обранці, показав рух «Чесно».

Обшуки у НАБУ і САП

21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.

Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.

Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам.

Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.