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Усі миколаївські «Слуги» підтримали позбавлення незалежності НАБУ та САП

Як миколаївські нардепи голосували за обмеження повноважень НАБУ та САП. Фото: Пресслужба партії Як миколаївські нардепи голосували за обмеження повноважень НАБУ та САП. Фото: Пресслужба партії "Слуга народу"

Усі народні депутати, які представляють інтереси Миколаївської області у Верховній Раді, підтримали законопроєкт №12414, що обмежує діяльність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це свідчать відповідні результати поіменного голосуванні, оприлюдненні на сайті Ради.

За проголосували 263 обранці. Найбільше голосів за це рішення дала фракція «Слуги народу»— 185.

Зокрема серед них і миколаївські нардепи: Максим Дирдін, Олександр Гайду, Ігор Копитін, Ігор Негулевський, Олександр Пасічний, Артем Чорноморов.

Також рішення підтримали Давид Арахамія та Олена Мошенець.

Як голосували за знищення незалежності антикорупційних органів інші народні обранці, показав рух «Чесно».

Голосування народних депутатів за позбавлення незалежності НАБУ і САП. Графіка: ЧесноГолосування народних депутатів за позбавлення незалежності НАБУ і САП. Графіка: Чесно
Голосування народних депутатів за позбавлення незалежності НАБУ і САП. Графіка: ЧесноГолосування народних депутатів за позбавлення незалежності НАБУ і САП. Графіка: Чесно

Обшуки у НАБУ і САП

21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ.  Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.

Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.

Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам.

Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати.

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