Комітет Ради підтримав зміни до КПК: НАБУ і САП можуть стати залежними від генпрокурора

Верховна Рада України. Фото з сайту novynarnia.com для ілюстрації

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК), які можуть зробити Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) залежними від рішень генерального прокурора. Наразі ці органи вважаються незалежними антикорупційними інституціями.

Про це повідомили співрозмовники «Української правди» у правоохоронному комітеті щодо комітетських правок до законопроєкту №12414.

На засіданні комітету 22 липня вранці народні депутати рекомендували парламенту ухвалити в другому читанні законопроєкт №12414 із відповідними комітетськими правками.

Зокрема, депутати пропонують внести до документа зміни, які дозволять генпрокурору:

передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

витребовувати матеріали будь-яких справ і передоручати їх іншим прокурорам;

надавати НАБУ письмові вказівки, обов’язкові до виконання;

передавати кримінальні провадження НАБУ іншим органам досудового розслідування.

Голова комітету Сергій Іонушас, його перший заступник Андрій Осадчук, а також керівник підкомітету з питань кримінального законодавства і протидії злочинності Олександр Бакумов були відсутні на засіданні.

Більшість членів комітету дізналися про проведення засідання та ухвалені рішення вже постфактум.

Верховна Рада може розглянути цей законопроєкт у другому читанні вже 22 липня. У разі його ухвалення, генеральний прокурор отримає реальний вплив на прокурорів САП.

Більше про обшуки Вранці 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора проводять обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Слідчі дії є частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Зазначається, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів. Крім того, СБУ вже затримали Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору. Водночас у НАБУ вважають обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам. Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними».

Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.