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СБУ затримала співробітника НАБУ, якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ: куратором був ексохоронець Януковича

СБУ затримала працівника НАБУ, якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ. Фото: СБУСБУ затримала працівника НАБУ, якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Про це повідомили в СБУ та Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, працівник НАБУ щонайменше 60 разів передавав службову інформацію представнику російської спецслужби — Дмитру Іванцову, колишньому заступнику керівника охорони Віктора Януковича. У 2014 році Дмитро Іванцов допоміг президенту втекти до Росії, а сам залишився в окупованому Криму,де його завербувала ФСБ.

Підозрюваний мав доступ до закритих баз даних, з яких отримував особисту інформацію про українських силовиків та громадян. За версією слідства, ці дані російська сторона планувала використати для терактів і інформаційних операцій.

За виконання завдань агент отримував гроші — їх переказували на банківську картку. СБУ зазначає, що керівництво НАБУ було попереджене про ризики, але не вжило заходів. Сам працівник намагався знищити докази.

Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 (державна зрада) та за частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією). Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.

СБУ затримала працівника НАБУ, якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ. Фото: СБУСБУ затримала працівника НАБУ, якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ. Фото: СБУ
СБУ затримала працівника НАБУ, якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ. Фото: СБУСБУ затримала працівника НАБУ, якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ. Фото: СБУ

Більше про обшуки

Вранці 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора проводять обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро.

Слідчі дії є частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Зазначається, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.

Крім того, СБУ вже затримали Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.

Водночас у НАБУ вважають обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам.

Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними».

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